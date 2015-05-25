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حقوق الإنسان العراقية: 50 ألف نازح من الأنبار دخلوا بغداد عبر جسر "بزيبز"

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حقوق الإنسان العراقية: 50 ألف نازح من الأنبار دخلوا بغداد عبر جسر "بزيبز" حقوق الإنسان العراقية: 50 ألف نازح من الأنبار دخلوا بغداد عبر جسر "بزيبز"
قدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية مساء الأحد عدد النازحين من محافظة الأنبار بحوالى 50 ألف تمكنوا من دخول العاصمة العراقية بغداد عبر جسر "بزيبز" خلال خمسة أيام مضت عقب سيطرة تنظيم داعش الإرهابى على مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوى فى بيان صحفى، إن المفوضية من خلال تواجدها فى منطقة جسر "بزيبز"، وثقت دخول النازحين بعد موافقه العراقية والجهات الامنية على دخولهم، مشيرا إلى أن أغلبهم من النساء والاطفال الذين يعانون فى ظل عدم توفر الظروف الإنسانية، ونقص المواد الغذائية والطبية وضعف مساعدات الجهات الحكومية والدولية.

وأضاف: أن المفوضية رفعت توصيات الى الجهات الحكومية العراقية تطالب بتسهيل نقل النازحين من المعبر الى معسكرات الايواء المعدة لهم بأسرع وقت ممكن، بعد ان وثقت المفوضية حالات اغماء لارتفاع درجات الحرارة وتواجد النازحين لأيام قرب الجسر.

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مصر 365

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