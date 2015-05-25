بوتفليقة يقيل مدراء كبرى المؤسسات العامة بالجزائر

أصدر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة خلال رئاسته لمجلس الوزراء أمس الأحد قرارات بإقالة ثمانية من مديرى كبريات المؤسسات العامة الاقتصادية و المالية، ومن بين مَن شملهم قرار الإقالة، مدير الخطوط الجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف، والمدير العام بالإنابة لشركة "سوناطراك" الحكومية البترولية سعيد سحنون، وسعيد اكرتش المدير العام لشركة "نفطال".

وفى القطاع المالى، فقد قرر بوتفليقة إقالة المدير العام للصندوق الوطنى للتوفير جمال بسعة، والرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية "بى دى أل" والمدير العام لبنك الجزائر محمد أرسلان بشطارزى.

ويرى محللون أن الأزمات التى شهدتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ تولى بولطيف منصبه عام 2011 كانت السبب فى إقالته حيث كان هناك العديد من انتهاكات حقوق المسافرين فيما جاء قرار إقالة المدير العام بالإنابة لشركة "سوناطراك" نتيجة صدور تقرير المركز الوطنى للإحصائيات يفيد بتراجع الصادرات من المحروقات بنسبة 43 % بالإضافة إلى انهيار أسعار البترول فى السوق وإعلان الحكومة حالة التقشف وكذا الاحتجاجات العارمة التى دخل فيها أبناء الجنوب بسبب الغاز الصخرى والتى استدعت تدخل قوات الجيش لحل الأزمة واستعادة الهدوء بالمنطقة.

أما المدير العام لشركة "نفطال" فقد أطيح به على خلفية أزمات ندرة الوقود، وكان للنتائج التى أعلنها المركز الوطنى للإحصائيات التابع لمديرية الجمارك والتى كشفت عن انهيار كبير فى مستوى الصادرات الجزائرية حيث تراجعت بأكثر من 40 خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى مما أفقد الجزائر منذ بداية السنة أكثر من 9 مليارات دولار هو أحد الأسباب الرئيسية فى إقالة محافظ بنك الجزائر.

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