أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية السودان:"الإيجاد" طلبت من البشير التوسط لإنهاء الصراع بالجنوب

Google+ Print
وزير خارجية السودان:"الإيجاد" طلبت من البشير التوسط لإنهاء الصراع بالجنوب وزير خارجية السودان:"الإيجاد" طلبت من البشير التوسط لإنهاء الصراع بالجنوب
كشفت حكومة الخرطوم عن طلب تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "الإيجاد" من الرئيس عمر البشير للتوسط بين الفرقاء الجنوبيين لإنهاء العنف المتصاعد فى دولة جنوب السودان.

وقال وزير الخارجية السودانى على كرتى فى تصريح مساء الأحد إن الرئيس عمر البشير تلقى طلبا مشتركا من الاتحاد الأوروبى والنرويج لزيارة الخرطوم الأسبوع القادم ، للتباحث حول الأوضاع فى دولة جنوب السودان والدور المطلوب من الخرطوم لإعادة الاستقرار والأمن هناك.

وأكد كرتى قبول السودانية للخطوة، مشيرا إلى أنها طلبت تأجيلها لما بعد أداء الرئيس عمر البشير القسم الجمهورى وتنصيبه رئيسا منتخبا لدورة رئاسية ثانية فى الثانى من يونيو المقبل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟