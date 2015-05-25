وزير خارجية السودان:"الإيجاد" طلبت من البشير التوسط لإنهاء الصراع بالجنوب

كشفت حكومة الخرطوم عن طلب تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "الإيجاد" من الرئيس عمر البشير للتوسط بين الفرقاء الجنوبيين لإنهاء العنف المتصاعد فى دولة جنوب السودان.

وقال وزير الخارجية السودانى على كرتى فى تصريح مساء الأحد إن الرئيس عمر البشير تلقى طلبا مشتركا من الاتحاد الأوروبى والنرويج لزيارة الخرطوم الأسبوع القادم ، للتباحث حول الأوضاع فى دولة جنوب السودان والدور المطلوب من الخرطوم لإعادة الاستقرار والأمن هناك.

وأكد كرتى قبول الحكومة السودانية للخطوة، مشيرا إلى أنها طلبت تأجيلها لما بعد أداء الرئيس عمر البشير القسم الجمهورى وتنصيبه رئيسا منتخبا لدورة رئاسية ثانية فى الثانى من يونيو المقبل.

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