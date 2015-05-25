حبس تاجر مخدرات متهم بقتل شريكه بسبب الخلاف على تجارة الحشيش بحلوان

أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على مبلغ 1000 جنيه قيمة كمية من المواد المخدرة.

كشفت التحقيقات أن المجنى عليه طالب المتهم بسداد مبلغ 1000 جنيه قيمة كمية من المواد المخدرة سلمها له، إلا أن المتهم رفض ذلك مما دفع الجانى لمحاولة الحصول على نقوده بالقوة، فأشهر المتهم مطواة وطعن بها القتيل وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه.

تلقى اللواء أسامة بدير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بلاغا بمقتل عاطل نتيجة طعنه بسلاح أبيض فى حلوان، وبإجراء التحريات تبين للمقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أن مرتكب الجريمة هو صديق المجنى عليه "تاجر مخدرات" بعد مشادة كلامية نشبت بينهما نتيجة الخلاف على ثمن كمية من الحشيش.

وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.