القبض على تباع بحوزته ربع كيلو حشيش بكفر الزيات

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من القبض على تباع مقيم ببندر كفر الزيات بحوزته 30 قطعة حشيش تزن 200جرام، بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، والقوة المرافقة له من القبض على المتهم "محمد م ا" 22 سنة تباع وبحوزته 30 قطعة حشيش تزن 200جرام، بقصد الاتجار ومبلغ مالى من متحصلات البيع، وقد تحرر المحضر رقم 27070جنايات مركز كفر الزيات وباشرت النيابة العامة التحقيق.