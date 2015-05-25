احذر.. 20 حالة انتحار فى بريطانيا خلال عامين بسبب دواء لحب الشباب

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأحد، عن نتائج خطيرة للغاية، حيث أشارت إلى أنه حدثت 20 حالة انتحار داخل بريطانيا خلال عامين ارتبطت بتناول العقار المثير للجدل "Roaccutane"، والذى يحتوى على المادة الفعالة "آيزوتريتينوين isotretinoin "، ويستخدم فى علاج حب الشباب.

وأوضح التقرير أن الأطباء يلجئون إلى وصف العقاقير التى تحتوى مادة "آيزوتريتينوين " إلى مرضاهم حال فشل الأدوية الأخرى فى علاج حب الشباب، لافتًا إلى أنه أجريت العديد من الدراسات قبل ذلك حول دور هذا العقار فى رفع فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية، ولكن لم تصدر أى دراسة حينذاك تؤكد هذه العلاقة.

وتابع التقرير الذى أصدرته الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا أن 20 شخصًا أقدموا على الانتحار بين عامى 2012 و2014 بينما كانوا يخضعون للعلاج بعقار "آيزوتريتينوين"، وشملت الدراسة 218 شخصًا، وتم إصدار 163 تقريرًا للآثار الجانبية التى يتسبب فيها.

الجدير بالذكر أنه توجد بعض الأدوية فى سوق الدواء المصرى تحتوى على مادة "آيزوتريتينوين"، ويجب على المرضى استشارة الأطباء قبل الحصول على هذه العقاقير.