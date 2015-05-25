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حافظ على عيونك واحم نفسك من المياه البيضاء بالجرجير والسبانخ والبروكلى

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حافظ على عيونك واحم نفسك من المياه البيضاء بالجرجير والسبانخ والبروكلى حافظ على عيونك واحم نفسك من المياه البيضاء بالجرجير والسبانخ والبروكلى
الكتاراكت "cataracts" أو المياه البيضاء من أكثر أمراض العيون شيوعًا بين كبار السن، وتوجد عدد من العوامل التى ترفع فرص الإصابة بها مثل:مرض السكر، والتعرض فترات طويلة لأشعة الشمس وتناول الخمور وتدخين السجائر.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة عن أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" أو "E" له فاعلية رائعة فى الحد من فرص الإصابة بمرض المياه البيضاء فى العين "الكتاراكت"، ومن أبرز هذه الأطعمة:الجرجير والسبانخ والبروكلى والحبوب والمكسرات.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من كلية الطب - جامعة كينج داو الصينية أن ارتفاع مستويات فيتامين "هـ" فى الدم، والناجم عن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "هـ" أو تناول المكملات الغذائية المحتوية عليه، بمعدل 7 مجم فى اليوم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالكتاراكت بنسبة 27%.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن فيتامين "هـ" يتمتع بخواص قوية مضادة للأكسدة، ويتركز داخل عدسة العين، ويساهم فى حمايتها من الجهد التأكسدى الناجم عن أشعة الشمس والملوثات البيئية، ويساهم بالنهاية فى الحد من خطر الإصابة بالكتاراكت.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Public Health Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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