4 أضرار خطيرة لإهمال تنظيف حقيبة اليد يوميًا

كثيرًا ما تهمل المرأة تنظيف وترتيب حقيبة يدها، إما لضيق الوقت أو لجهل منها بأضرارعدم ترتيب حقيبة اليد، وهو ما قد يصبح سببًا فى إلحاق الضرربصحتها.

الدكتورة نيفين رضا، أخصائية أمراض الباطنة، حذرت السيدات من إهمال تنظيف حقيبة اليد أولاً بأول، فحقيبة اليد غالبًا ما تحتوى على أدوات تجميلها، وبعض مستلزماتها الشخصية، ومنها ما تستخدمه يوميًا خارج المنزل وداخله، ما يرفع فرص انتقال العدوى والجراثيم والفطريات منها وإليها، لتصبح الحقيبة ذاتها ومحتوياتها سببًا فى نقل العدوى للمرأة.

ومن أهم أضرار إهمال تنظيف حقيبة اليد كما توضحها نيفين:

>- تراكم البكتيريا ونمو الفطريات والجراثيم بداخلها ما يزيد من نسب الإصابة بالتلوث المعوى عند تناول الطعام دون غسل المرأة يديها قبله.

> - انتقال وانتشار الأمراض الجلدية المعدية، كالحساسية والالتهابات، والتقرحات.

>- فى الغالب ما تتلوث أدوات المكياج، وتنتقل منها وإليها الجرايثم والبكتيريا، ما يزيد من نمو البثور وظهور الحبوب على بشرة المرأة.

>- عدم تهوية أغراض المرأة داخل الحقيبة وتعرضها الدائم لقلة التهوية وقلة التنظيف يعمل على فسادها، كفساد مستحضرات التجميل، والكريمات، والمراهم، وغيرها من محتويات الحقيبة التى لها صلاحية.

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