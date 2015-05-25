بالصور.. ركاب أتوبيس الداخلة القاهرة يفترشون الأرض بعد تعطل الأتوبيس

تسبب عطل فنى، مساء أمس الأحد، فى أتوبيس رقم 168 التابع لشركة الوجه القبلى للنقل والسياحة بالوادى الجديد والقادم من الداخلة- إلى القاهرة، إلى توقفه بعد مسافة 30 كيلومترا مما استدعى الركاب إلى افتراش الأرض انتظارا لوصول أتوبيس آخر لنقلهم، واستكمال رحلتهم على الرغم من تأخره لمدة ساعة كاملة ليتحرك الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الأحد، وهو ما تسبب فى استياء الركاب الذين طالبوا اللواء محمود عشماوى، بالتدخل العاجل لحل تلك المشكلة.

وعلى الرغم من الإجراءات التى اتخذتها الشركة لإحلال وتجديد الأتوبيسات وتدعيم فرع الداخلة بسيارات جديدة، إلا أن السيارات القديمة ما زالت تعمل على الخط دون كفاءتها أو صيانتها، مما يتسبب فى حدوث تلك الأعطال المتكررة والتى تؤدى لتعطل الركاب وتأخر رحلاتهم، بالإضافة إلى تعرض حياتهم للخطر فى ظل التوقف المفاجئ فى المناطق الصحراوية.



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السيارة التى توقفت بسبب عطل فنى



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سيارة أخرى تعطلت فى ساعة مبكرة من الصباح



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الركاب يفترشون الأرض بعد تعطل الأتوبيس



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أحد الركاب افترش الأرض فى منطقة صحراوية مستسلما لمصيره



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الركاب يتحدثون مع السائق لحل المشكلة