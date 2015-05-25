عمر الشريف مصاب بالـ"ألزهايمر" و يسأل عن أحوال فاتن حمامة

نقلت المواقع الإلكترونية لبعض الصحف البريطانية والإسبانية، أن الممثل المصري عمر الشريف يعاني من مرض ألزهايمر، حسب ما كشف ابنه طارق الشريف.

وأكد طارق ابنه الوحيد من زوجته السابقة فاتن حمامة، أن أعراض المرض بدأت تحدثت له منذ 3 أعوام.

وقال طارق لصحيفة "ألموندو" الإسبانية: "والدي يشعر بالتحسن في بعض الأوقات لكن يصيبه الارتباك ويظل يسأل عن والدتي الفنانة الراحلة فاتن حمامة ويطلب رؤيتها، ويشير إليها دائما بحب حياته، ولا يتذكر أنها فارقت الحياة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي".

وحسبما ذكرت صحيفة "ذي ديلي تليغراف" البريطانية قال طارق الشريف إن عمر الشريف الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، تقاعد حالياً من العمل بسبب المرض الذي جعله يرتبك في تذكر أسماء أفلامه وأين تم تصويرها.

وأضاف أن عمر يعرف أنه ممثل مشهور، لكنه يخلط بين المعجبين الذين يطلبون التقاط صور معه، وبين الأشخاص الذين يعرفهم.

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