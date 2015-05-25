لبناني يحقق فوزاً في مهرجان "كان" السينمائي الدولي

فاز الفيلم اللبناني "موج 98" للمخرج اللبناني إيلي داغر بجائزة "السعفة الذهب" للفيلم القصير، في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بدورته الثامنة والستين.

فيلم "موج 98" عبارة عن 14 دقيقة، يغوص خلالها في أعماق بيروت بنحو يتأرجح بين السوريالية والطرح الجدي، من خلال عمر الذي يظهر أمامه وسط المباني فجأة تمثال فيل ضخم يذهب جراءه إلى عالمٍ موازٍ، وينتمي الفيلم إلى نوع التحريك، حيث صوّر داغر المشاهد باللقطات الحية قبل أن يحوّلها إلى فيلم تحريك.

المخرج إيلي داغر يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو خريج جامعة الـ"ألبا" اللبنانية ويقيم حالياً في بلجيكا، وفيلمه هذا هو أول شريط عربي يفوز بهذه الجائزة، وقد ترأس لجنة تحكيم هذا القسم المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو الذي اختاره بين 9 أفلام آخرى.

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