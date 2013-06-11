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بالصور| "شنتشو 10" تنطلق للفضاء لمدة 15 يوم

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بالصور| "شنتشو 10" تنطلق للفضاء لمدة 15 يوم بالصور| "شنتشو 10" تنطلق للفضاء لمدة 15 يوم

كتب : مروة مدحت منذ 10 دقائق

أطلق مركز الفضاء "جيوتشيوان"، الواقع شمال غرب الصين، صباح اليوم، المركبة الفضائية "شنتشو 10"، وهي مركبة مأهولة، حيث تحمل على متناه 3 رواد فضاء، هم ني هاي شنج وتشانج شياو قوانج ورائدة الفضاء وانج يا بينج.

وتعتبر الرائدة الصينية "وانج"، هي ثاني رائدة فضاء في مهمات الفضاء الصينية المأهولة والأولى المولودة في الثمانينيات، ومن المقرر أن تنطلق مركبة الفضاء لمدة 15 يوم في رحلتها، وتقوم باختبارين للالتحام مرة أوتوماتيكيا وأخرى يدويا مع وحدة مختبر الفضاء "تيانقونج -1" والمعروف باسم القصر السماوي، وأذاع التليفزيون الحكومي في الصين في بث مباشر بدء انطلاق المركبة "شنتشو 10".

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