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بالصور.. ارتباك مرورى بأحد شوارع بنى سويف بعد انفجار ماسورة مياه

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انفجرت ماسورة مياه صرف، مساء اليوم الأحد، أمام مبنى المجلس القومى للسكان بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف، مما أدى إلى غرق المنطقة والكائن بها مركز المعلومات ومقر محاكم مجلس الدولة، والأبنية التعليمية، بالمياه وقامت قوات الشرطة بإغلاق الاتجاه المؤدى إلى كورنيش النيل والمقابل له أيضًا لحين إصلاح العطل، مما أدى إلى تكدس السيارات وإعاقة حركة المرور بعد تغيير اتجاه سيرها إلى شارع الأباصيرى.

من ناحيته، أشار المهندس محمود طه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى تصريحات له، إلى انتقال فريق الأعطال بقسم التشغيل والصيانة لإصلاح العطل واستبدال الوصلة التى حدث بها الكسر، كما تقوم المعدات بالحفر فى الاتجاه المقابل للاطمئنان على مواسير الصرف الصحى بها.

المياه تغرق منطقة حيوية بشارع عبد السلام عارف -اليوم السابع -5 -2015
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المياه تغرق منطقة حيوية بشارع عبد السلام عارف

الشرطة تغلق المنطقة المؤدية للمجلس القومى للسكان -اليوم السابع -5 -2015
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الشرطة تغلق المنطقة المؤدية للمجلس القومى للسكان

المياه تتسبب فى تغيير اتجاه السيارات -اليوم السابع -5 -2015
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المياه تتسبب فى تغيير اتجاه السيارات


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