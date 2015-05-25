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بالصور.. تكريم موظفى إذاعة الوادى الجديد باحتفالات اليوبيل الفضى لإنشائها

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كرم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ونادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية العاملين بإذاعة الوادى الجديد فى اطار احتفالاتها باليوبيل الفضى على إنشائها، كما تم تكريم مديرى القطاعات ورؤساء المراكز الإدارية الخمسة ومديرى المديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة .

وافتتحت رئيسة الاذاعة المصرية خلال الاحتفالية أول فرع اقليمى للاذاعة بمركز الداخلة وتم بث لقاء على الهواء منه بمداخلة من رئيسة الاذاعة ومحافظ الإقليم، حيث أكد عاطف شوقى مدير الاذاعة الاقليمية بالوادى الجديد ان افتتاح فروع اقليمية للاذاعة يأتى فى اطار اهتمام الاذاعة المصرية بتحقيق الانتشار الامثل على مستوى كافة مناطق المحافظة وخاصة المناطق النائية فى ظل ما تمثله الاذاعة من اهمية قصوى للمواطنين .

تكريم مقرر المجلس القومى للمراة عبير متولى -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم مقرر المجلس القومى للمراة عبير متولى

تكريم العميد جمال سكرتير عام المحافظة المساعد -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم العميد جمال سكرتير عام المحافظة المساعد

تكريم الاذاعى محمد حسين -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الاذاعى محمد حسين

تكريم المذيعة وفاء الجيار -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم المذيعة وفاء الجيار

تكريم ايمن الصفتى النذيع بالاذاعة الاقليمية -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم ايمن الصفتى النذيع بالاذاعة الاقليمية

تكريم نبيل عبد المقصود كبير مذيعى القناة -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم نبيل عبد المقصود كبير مذيعى القناة

تكريم الاذاعى والشاعر ناصر الدمرداش -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الاذاعى والشاعر ناصر الدمرداش

تكريم الاذاعى جابر خليفة -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الاذاعى جابر خليفة

تكريم محمود زمزمى الموظف بالاذاعة -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم محمود زمزمى الموظف بالاذاعة

تكريم المهندس احمد حسين وكيل وزارة الاسكان -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم المهندس احمد حسين وكيل وزارة الاسكان

تكريم الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب

تكريم الدكتور محمد بشير مدير عام الطب البيطرى -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الدكتور محمد بشير مدير عام الطب البيطرى

تكريم المهندس مجدى الطماوى مدير عام الطرق -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم المهندس مجدى الطماوى مدير عام الطرق

جانب من تكريم موظفى الاذاعة الاقليمية -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من تكريم موظفى الاذاعة الاقليمية

تكريم نادية عزمى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم نادية عزمى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة

تكريم حسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم حسن محمد مدير مركز اعلام الداخلة

تكريم منصور سعيد ادم مدير مركز النيل للاعلام -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم منصور سعيد ادم مدير مركز النيل للاعلام


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