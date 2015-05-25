القبض على الإرهابيين في وقت قياسي مفخرة للوطن

جسّدت الضربات الاستباقية التي قامت بها وزارة الداخلية لضرب الإرهاب الذي استهدف الوطن حالة الجاهزية والكفاءة لهذا الجهاز، والذي باتت إنجازاته الأمنية المتتالية مفخرة وطنية لكل مواطن سعودي وكذلك مقيم على ثرى هذه الأرض الطيبة التي شاء قدرها أن تكون موئل المسلمين ومهوى أفئدتهم، وهي إنجازات باهرة تتواصل هنا وهناك وفي كل مكان يحاول أصحاب الأهواء والفكر الضال أن يزعزعه أو يعبث فيه وفي مقدراته وإنسانه.

هذا الإنجاز الأمني بات عملة سعودية تحظى بتقدير وحفاوة محليين وعرب وكذا دوليين، وهو انجاز لم يكن وليد المصادفة أو مجرد أمانٍ تداعب خيالات وأوهام من يريدها بل هو عمل دؤوب يرتكز على أسس متينة وراسخة تعكس تأهيل وكفاءة المنتسبين لهذا الجهاز. ولا غرو في ذلك فمن يتبوأ ذروة سنام هذا الجهاز هو قيصر الحرب على الإرهاب-بحسب وكالات غربية-ووزير الداخلية المخضرم الذي تشرّب العمل الأمني على يد رجل الأمن الكبير الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز-رحمه الله-الذي ترك بصمات تاريخية لا تنسى. وجاء نجله المتشبّع بالحس الأمني والذكاء المتوقّد الذي ترجمته مواقفه ومتابعاته اللافتة في أوج موجة الإرهاب وذوي الفكر الضال وأبلى في هذا الملف بلاءً حسناً شهد به الجميع بمن فيهم الغرب الذي أبدى إعجابه بحنكته وتعامله الناجع مع ملف من أعقد الملفات عالمياً.

وبقراءة سريعة واطلاع عابر نجد أن ميزة رجل أمننا البواسل في التعامل مع الأحداث الإرهابية هو الوقت القياسي الذي يتم فيه القبض على منفذي تلك العمليات رغم احترافيتها وضلوع دول وجهات متمرسة في الأعمال الإجرامية في تنفيذها الأمر الذي يجعلنا كمواطنين نزهو ونباهي بهذا التفوّق إن على مستوى الميدان وإن على مستوى الضبط وإبطال مخططات الإرهابيين، وليس ببعيد عنا تلك الجريمة الإرهابية التي اقترفت بحق المواطنين الأبرياء في قرية الدالوه بمحافظة الأحساء لتباشر بعدها الجهات الأمنية المختصة التحقيق في هذا الحادث الأليم، واضعة نصب أعينها المحاولات المستميتة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم للإفلات من العدالة والهرب إلى خارج البلاد وآخذة بالاعتبار البعد الخارجي والارتباط بالتنظيمات الإرهابية في الخارج، وبفضل من الله وتوفيقه وخلال ساعات معدودة تمكنت أجهزة الأمن من الإحاطة بتفاصيل هذه المؤامرة الدنيئة والقبض على بعض الأطراف المتورطة فيها والكشف عن شبكة إجرامية يرتبط رأسها بتنظيم داعش الإرهابي الضال، وأشارت التحقيقات وقتها تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء، وقد قام هذا المجرم باختيار ثلاثة من أتباعه هو رابعهم حيث تمت مبايعتهم له ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل سبعة من المواطنين الأبرياء -رحمهم الله- وإصابة ثلاثة عشر من المواطنين كما كشفت الداخلية أن قوات الأمن نفذت على ضوء ما توفر من معلومات عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين" .

من إرهاب الدالوة إلى جريمة القديح دحر لا يعرف الكلل للفكر الضال والمتربّصين

وأوضح المتحدث الأمني وقتها تفاصيل العملية وخلص القول إلى أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط الكترونية (تفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج).

أما بالأمس فقد أضافت الداخلية السعودية انجازاً أمنياً آخر وغير مستغرب تمثل في كشف منفذي جريمة القديح ومن وقف وراءها وقد صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بتفاصيل الإنجاز حول إقدام أحد الأشخاص بتفجير نفسه بحزام ناسف بين المصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ببلدة القديح بمحافظة القطيف، مما نتج عنه استشهاد (21) واحد وعشرين وإصابة (101) مائة وواحد مواطن من المصلين (تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وعجل بشفاء المصابين مشيراً إلى أنه بمباشرة الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية في هذه الجريمة النكراء تبين من إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ببلدة القديح بمحافظة القطيف بأنه يدعى/ صالح بن عبدالرحمن صالح القشعمي، سعودي الجنسية، وهو من المطلوبين للجهات الأمنية لانتمائه لخلية إرهابية تتلقى

تلاحم القيادة والمواطن رهان ينحاز للوعي وتترجمه الأفعال

توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج، تم كشفها في أواخر شهر رجب الماضي وقبض حتى تاريخه على (26) ستة وعشرين من عناصرها وجميعهم سعوديو الجنسية. كما أثبت المعمل الجنائي من خلال فحص العينات من بقايا جثة الإرهابي وموقع الحادث أن المادة المستخدمة في التفجير هي من نوع ( آر دي اكس) وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المصلين ودور العبادة والمواطنين الشرفاء نفذت بأدوات تدار بأيدي خارجية هدفها شق وحدة المجتمع وجره لفتنة طائفية، وأن استنكار المجتمع السعودي بكافة فئاته لهذه الجريمة النكراء ووقوفه صفاً واحدًا ضد هذا العمل الجبان يقول لهؤلاء خبتم وخاب مسعاكم، وثقتنا بالله عز وجل ثم بقوات الأمن في ملاحقة هؤلاء القتلة ومن يقف وراءهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ما تقدم يؤكد كفاءة وبراعة الجهاز الأمني لدينا كما يشير إلى الحس المسؤول الذي يتمتع به المواطن والمقيم الذين تضافرت جهودهم لتقدم المعلومة والمساعدة لرجال الأمن في دور تكاملي يعكس وعي الجميع بما يتربص بهذه البلاد وأهلها الأمر الذي يجعل من التكاتف والالتفاف حول قيادتنا قراراً لا خياراً تستدعيه الأمانة التي في عنق كل منا سواء كنا مواطنين أو مقيمين.