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القوات المسلحة ترد على قذائف أطلقها الحوثيون

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القوات المسلحة ترد على قذائف أطلقها الحوثيون القوات المسلحة ترد على قذائف أطلقها الحوثيون

    قال الرائد حسن القصيبي المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجازان إن عدد من قذائف المليشيات الحوثية المتمردة سقطت مساء السبت على منفذ الطوال الحدودي، مبيناً أن القوات المسلحة قامت بالرد على مصدر إطلاق النيران، وتم سحب الرعايا من مواقع الخطر إلى أماكن أكثر أمناً حفاظاً على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لأي أذى نتيجة سقوط المقذوفات.

وأضاف أن اللواء عواد البلوي المدير العام لحرس الحدود كان متواجداً في المنطقة لتأدية واجب العزاء لأسرة الشهيد الجندي أول حسن الصميلي في إحدى قرى محافظة صامطة، حيث قام بقطع زيارته والانتقال إلى موقع المنفذ للاطمئنان والوقوف على الوضع ميدانياً وبرفقة اللواء محيا العتيبي قائد حرس الحدود بمنطقة جازان.

وأشار إلى أن اللواء البلوي أصدر توجيهاته بتأمين سكن آمن للرعايا وتقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية لهم بعد الاطمئنان على سلامتهم ووضعهم الصحي، حيث أن مجمل الرعايا من جنسيات سورية وتركية ويمنية وهندية وبنجلاديشية، وجميعهم تم إجلاؤهم من مواقع الخطر بعد سقوط المقذوفات بمنفذ الطوال الحدودي، ولم يصب أي أحد منهم بأذى.

وكان الرائد يحيى القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة قد ذكر مساء السبت أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بقرى حدودية بمحافظة الطوال لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، ما أسفر عن إصابة طفلين وأربع نساء ورجل، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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