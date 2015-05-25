تفجير القديح زاد من وحدة النسيج الوطني والتلاحم بين المواطنين والقيادة

ندد عدد من الأكاديميين والمسؤولين في محافظة الاحساء بالعمل الإرهابي الحاقد الذي أودى بحياة كوكبة من أبناء بلدة القديح بالقطيف.

وأكدوا أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة للتصدي لمثل هذه الأعمال ومحاربة الأفكار التي تولد الإرهابيين، وشددوا على أن تفجير القديح زاد من النسيج الوطني بين أبناء الوطن، كما زاد من تلاحمهم مع قيادتهم.

د.محمد بن عبدالوهاب الفريدان عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل تحدث عن مشاعر الحزن بهذا الحادث الأليم بقوله: إن المملكة بلد الإسلام والمسلمين وبلد الحرمين الشريفين ويقودها قادة حكماء، يعيش المواطن على ترابها في أمن وأمان وتعايش جميع الأطياف متحابين في ظل الشريعة الإسلامية، وان جميع المجتمع السعودي يستنكر ما حدث في منطقة القطيف ببلدة القديح فهو حدث مؤلم ومأساوي بكل ما تعنيه الكلمة من أبعاد خصوصا استهدافهم للأبرياء بدم بارد وبلا أي ذنب، وكان القصد هو إثارة الفتن بين أبناء المنطقة والمناطق الاخرى، ولكن التلاحم والوحدة الوطنية بين أهالي المجتمع السعودي لايمكن ان يفرقهم مثل هذه الفئة الضالة، وبدا واضحاً أن هذه الفئة الضالة صدمت بعجزها عن اثارة الفتنة بالقديح لأنهم ولله الحمد مجتمع متماسك ومنسجم ومحب للخير بين جميع أفرادها وبمشيئة الله سيحفظ تلاحم ومحبة أهالي المنطقة الشرقية وبقية المناطق في المملكة فيما بينهم لأمد الدهر.

من جانبه، عبر العميد فهد بن زيد المطيري مدير شرطة الأحساء عن حزنه وألمه للعمل الارهابي الجبان الذي استهدف الأبرياء في شبر غال من وطننا العظيم، ونبه إلى أن مثل هذه المحن تزيد من تلاحم أبناء الوطن الواحد بعضهم ببعض، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على القضاء على مصدر الارهاب وبسط الأمن والطمأنينة، ولفت إلى أن جهود رجال الأمن في ربوع بلادنا العزيزة تمضي قدماً لقطع الأيدي الآثمة التي تفكر في زرع الفتنة والخوف عبر التفجير، معيداً تأكيده على أن مثل هذه الأعمال لا تزيد الجميع إلا قوة وتلاحما.

د.يوسف بن عبداللطيف الجبر "مستشار قانوني" قال: تفجير القديح أصاب فؤاد كل مواطن، وحرك مشاعر الألم في كل نفس، وجمد مظاهر الفرح في المجتمع، وأعاد للأذهان حادثة الدالوة المفجعة ولكن الأخير كان أكثر دموية وأشد ضرراً وأقسى عنفاً.

وزاد: ولذلك فنحن بحاجة سريعة إلى برنامج شامل وطويل يعيد الثقة ويمنح الطمأنينة لمن عاش الحادثة فأذهلت فطرته وروعت أمنه وأحبطت أحاسيسه، ويقوم البرنامج المأمول على توفير مظلة وطنية آمنة تحجب عنه أشعة الرعب والاضطراب، كما يجب أن نقضي على كل أشكال الطائفية والتفرقة بين المواطنين، وأن نحاسب من يحرض على الآخر بوسائل الإعلام فيكون لكلمته تأثير عنيف في عقول المراهقين من قليلي الفهم والقابلين للصدام.

وأضاف: فليتنا نتحرى الدقة في النقل والعدل في القول ونحسن الظن في التحليل ونعزز من صفنا الداخلي ونحمي نسيجه الاجتماعي، فالشعب السعودي مستهدف من الخارج لتفتيت وحدته وقطع روابطه وتشويه جمال مكارمه والنيل من حضارته فلذلك يجب أن نواجههم بعكس ما يخططون له وأن نريهم شهامة العرب وصبر المسلم وتسامح الشريف وأدب النبلاء.

أحمد بن محمد بالغنيم مدير عام التربية والتعليم في الأحساء قال: التفجير الإرهابي الذي حصل للمصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببلدة القديح هو اعتداء آثم وجريمة بشعة، هذا الاعتداء فيه هتك لحرمة النفس المعصومة وترويع للمواطنين الآمنين المطمئنين، وهتك للمصالح العامة، لذلك دانت هيئة كبار العلماء هذا الاعتداء وأجمعت الأمة على إنكاره، وأن أي محاولة للنيل من وحدة هذه البلاد وأمنها جرم وعدوان يجب إنكاره ورفضه والبراءة منه.

وتابع: إن المسؤولية الشرعية والاجتماعية تحتم علينا اجتثاث خطاب الكراهية والتحريض، إذ من الواجب تأكيد الوحدة وعدم المساس بأمن الوطن والحفاظ عليه والوقوف صفا واحدا مع قيادتنا الرشيدة في التصدي لكل من يريد العبث بأمنه وزعزعة استقراره بل ويجب تفويت الفرصة على العابثين.

فهد القويزاني مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم الاحساء قال: الرحمة والمغفرة للشهداء الذين طالتهم يد الغدر وهم يؤدون صلاة الجمعة، ونعزي ذويهم ونسأل الله أن يربط على قلوبهم وندعو الله أن يشفي المصابين ويمن عليهم بالعفو والعافية.

وأضاف: مهما حاولت التنظيمات الآثمة زرع الفتنة بين أبناء الوطن فسيخيب ظنهم لأن نسيجنا الاجتماعي متحد وقوي في وجه الفتنة، كما أن أبناء الوطن يدركون ما يحاك لهم من مؤامرات كما يدركون ان قوتنا في وحدتنا وتآلفنا، أدعو جميع ابناء الوطن ان نتمسك بوحدتنا ونلتف حول قيادتنا الرشيدة لوأد الفتنة والحفاظ على مكتسبات الوطن.

د.عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد وصف الجريمة الشنعاء التي حصلت في محافظة القطيف بالعملية الدنيئة والجبانة، وأنها تستهدف زعزعة الأمن وإحداث بلبلة والاعتداء على الأمن الوطني ويقصد منها الارهابيون الإضرار بالمملكة وشعبها، وإحداث فوضى في بلادنا، وإيجاد فجوة بين ابناء الوطن ونشر العداوة، مؤكداً بأن شعب المملكة نسيج واحد الكل يكن لهذا البلد الاحترام والتقدير والمحبة، إن الشعب السعودي جسد واحد خلف ولاة أمره يؤيدهم ويشد من أزرهم، ودعا المغلوث كل أبناء الوطن للتآلف والتآخي وتوحيد الصف ونبذ الخلافات ونؤكد ثقتنا بحكومة خادم الحرمين الشريفين.

معاذ الجعفري مدير عام جمعية البر الخيرية أكد أن حادثة القديح هي استمرار لحوادث سابقة فاشلة لم تحقق أهدافها المشبوهة بفضل الله استهدفت الوطن وبأشكال عدة كان المستهدف الوطن بكل مكوناته وليس فئة أو طائفة محددة محاولات يائسة وفي كل مرة ينتصر الوطن برجاله المخلصين على أصحاب تلك العقول المشوهة وتزداد اللحمة بين المواطن والقيادة، ولم يكن الهدف الظاهر لنا هو الهدف الحقيقي.

وأضاف الجعفري :إن الهدف الحقيقي لهم هو زرع الفتنة بين مكونات الوطن واستنساخ التجارب البغيضة في العراق ولبنان وسورية وغيرها ولكنهم اصطدموا بمجتمع متماسك فهمَ واستوعب اللعبة القذرة فكان الجميع بلا استثناء صفا واحدا ضد الفتنة وكان صوت العقل هو الأعلى وستظل مواقف حكومتنا الرشيدة حكيمة في التعامل مع هذه الأحداث والخبرات التراكمية والتي لم تترك للعابثين أي مساحة يلعبون بها بأفكارهم الدنيئة.