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نائبان عراقيان: التفجير الإرهابي لجامع القديح دليل آخر على ضرورة اتخاذ تدابير عربية ضد تنظيم داعش الإجرامي

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نائبان عراقيان: التفجير الإرهابي لجامع القديح دليل آخر على ضرورة اتخاذ تدابير عربية ضد تنظيم داعش الإجرامي نائبان عراقيان: التفجير الإرهابي لجامع القديح دليل آخر على ضرورة اتخاذ تدابير عربية ضد تنظيم داعش الإجرامي
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د. ظافر العاني

عرعر- جاسر الصقري

    دان عضو مجلس النواب العراقي والقيادي في اتحاد القوى العراقية الدكتور ظافر العاني التفجير الانتحاري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي في مسجد القديح في منطقة القطيف بالسعودية وراح ضحيته العشرات من المواطنين، وأكد بأن هذا العمل الإرهابي الجبان هو دليل إضافي آخر على استهداف داعش للأمن القومي العربي ككل، من خلال العمل على إحداث مشاكل اجتماعية ببعد طائفي، وأشار إلى أن الإرهاب عابر للحدود ومتخطٍ للأطر الوطنية من خلال سعيه المتواصل لضرب الأمن القومي العربي في الصميم، وذكر أن الحل الأمثل لمواجهة تمدد تنظيم داعش الإرهابي عبر اتخاذ تدابير إقليمية مشتركة لمواجهة عسكرية فعالة، تهدف إلى القضاء على الإرهاب بشكل نهائي.

فيما قالت النائبة لقاء وردي عضو مجلس النواب العراقي إنه من خلال تجاربهم بالعراق أن تنظيم داعش الإرهابي موجه نحو إثارة الفتنة، وهدفه نشرها بين أبناء المكونات المختلطة، لتحقيق نزعاتهم الطائفية في بلدان معينه بالعراق وخاصة المختلطة في المكونات، لكي يثير القلاقل والمشاكل والفتنة الطائفية، وأضافت أن داعش أصبح خطراً يهدد مكونات الشعب العراقي ككل، وشددت بأن الهدف من العمل الإرهابي بجامع القديح في القطيف شرق المملكة والذي استهدفت مواطنين أبرياء يوم الجمعة هدفه الإخلال بالأمن، وتحقيق إثارة الفتنة الطائفية التي يسعى لها تنظيم داعش الإرهابي، والأيادي الخارجية الداعمة لهذا التنظيم الإجرامي، داعية المكونات العربية عدم الرضوخ لمطالب هذا التنظيم، وتشديد محاربتهم للقضاء عليه وعلى من يدعمه من أجنده خارجية للقضاء على أهدافهم الخبيثة، والتي لن تتحقق ولن تنال في المملكة التي تعتبر من الشعوب المتعاضدة والمتكاتفة والتعاون الواضح للجميع بين قيادتها وشعبها.

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