الدولة ستقتص من الجناة.. وعلينا حماية أمننا باللحمة الوطنية

أصدر ثلاثة وخمسون من علماء الطائفة الشيعية في محافظة الأحساء بياناً استنكروا فيه العمل الارهابي الذي وقع في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وأكدوا أن الدولة ستقتص من الجناة، وعلينا جميعاً حماية وطننا وأمنه، وطالبوا بزيادة اللحمة الوطنية والحكمة، ودعوا إلى ضبط النفس.

وجاء في البيان:

« (وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ) لقد طالت يد الفتنة أرواح أبرياء مؤمنين وأصابت أجسام آخرين في بلدة القديح من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وذلك في بيت من بيوت الله وهم ركع سجود لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وإننا -علماء وفضلاء الأحساء- إذ نجرّم هذا العمل الإرهابي نتقدم بخالص المواساة لذوي الشهداء والجرحى وعامة إخواننا من أهالي القطيف».

وأضاف العلماء في بيانهم: «نشدد على مطالبتنا الجهات المسؤولة في هذا الوطن بضرورة تعقب المتورطين في هذا العمل الإجرامي الذي يسعى للإغارة على مبادئ الدين وهدم القيم الإنسانية والإضرار باللحمة الوطنية، ونهيب بهم وبكل من يعنيه الأمر أن يعرّف حرمة القتل وأثره المدمر كما عرّفه الله سبحانه: (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)، وألا يتوانوا في الضرب بيد من نار على أيدي الغدرة المعتدين، وندعوهم للإسراع في تجفيف منابع الفتنة والتفاهة الطائفية، ومحاكمة منابرها الإعلامية في هذا الوطن بالخصوص، وأن يسن قانونا يجرّم كل من يذكي روح الكراهية، ويسعر لهيب الفتنة الطائفية، ويكفر الآخر ويؤلب عليه الآخرين، وأن نرى في القريب العاجل الإجراءات الأمنية الواضحة وغير المسبوقة في المنطقة سيما وأن هذا هو الاستهداف الثاني - في أقل من عام - لهذه الشريحة الوطنية الواسعة بعد حادثة الدالوة بالأحساء».

ودعوا الجميع إلى التحلي بضبط النفس ومناداة الدولة بالاقتصاص من الجناة، والعمل على الدفاع عن أمن بلدهم ولحمتهم بالحكمة العالية التي تبقى الكلمة معها واحدة والمطالب عادلة، مع المحبة للخير والسلام للجميع.

الموقعون على البيان:

محمد اللويم، ابراهيم البطاط، هاشم الشخص، حسين العايش، هاشم السلمان، عادل بوخمسين، عبدالله هاشم العلي، عبدالجليل البن سعد، حبيب الهديبي، محمد العباد، حسين بوخمسين، محمد باقر الهاشم، نجيب الحرز، عبدالله الياسين، موسى بوخمسين، عبدالعزيز الغشام، عادل العلي، عبدالله الموسوي، عبدالله الحاجي، توفيق البوخضر، علي بوعويسن زكريا العلي، ماجد القطيفي، ابراهيم الرضي، حبيب الأحمد، حبيب المطاوعة، حبيب الحمد، حبيب الصعاليك، عبدالمنعم الجبيلي، احمد الدهنين، حاتم الجلواح، محمد التريكي، سلمان السليمان، حبيب الطريفي، محمد باقر المطر، يوسف المطر، غالب الحاجي، جعفر المطر، أحمد المطر، عبدالعزيز المزراق، حسن البقشي، حسن عبدالهادي بوخمسين، جواد الخليفة، عبدالله الأحمد، عبدالخالق الحاجي، جواد الجاسم، عبدالرؤوف القرقوش، عبدالجليل المكراني، حبيب الزويد، جميل المطر، عادل الأمير، علي الوايل، محفوظ الزويد.