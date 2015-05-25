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جوائز الجودة في الطائف

يحتفي برنامج الطائف للجودة والتميز يوم غد الثلاثاء بتسليم جوائز التميز للعام الجاري بحضور محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر، وذلك على مسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وأبان الأمين العام للجائزة د. زبن الثبيتي أنه سيتم خلال الحفل إعلان الجهات الحكومية الفائزة بالجائزة في دورتها الرابعة وتسليم الدروع والشهادات في مختلف فئات الجائزة, بعد أن تم التقييم من قبل لجان ومتخصصين بالتقييم واختيار الإدارات والمشروعات الحكومية المختلفة.

خطة القبول في جامعة جازان

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان عن خطة القبول للعام الدراسي 1436/1437ه، حيث تم فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول من الأحد 21/7 إلى الأربعاء 30/08/1436ه.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. بركات مكرمي أن المرحلة الأولى ستكون من نسبة 100% إلى 80%، وسيتم إعلان نتيجة الترشيح للقبول المبدئي الأحد 11/09/1436ه.

فيما ستكون المرحلة الثانية للنسبة 79.99% - 75% حسب الدرجة المعتمدة للقبول وستعلن نتائج الترشيح المبدئي الخميس 15/9/1436ه.

أما المرحلة الثالثة فهي من نسبة 79.99% فما دون حسب الدرجة المعتمدة للقبول وإعلان نتيجة الترشيح القبول على المقاعد المتاحة يوم الاثنين 19/09/1436ه.

تدريب ٣٥ سيدة بالمدينة

أهّل مشروع تأهيل القيادات النسائية للعمل التطوعي بالمدينة المنورة 35 سيدة في الاتصال في بيئة العمل وإدارة الذات وتصميم الاحتياجات التطويرية للموظفين، وذلك ضمن اللقاءات التدريبية التي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية بهدف إيجاد الوعي الكامل للتأهيل الشامل لقيادات الجهات التطوعية، ويؤهل المشاركات تأهيلاً تكاملياً متخصصاً إلى جانب مساندة الجهات التطوعية وإعداد وتقييم وتطوير الكفاءات الحالية وفتح آفاق لقيادات نسائية واعدة لقيادة الجهات التطوعية.

توسعة طريق في دومة الجندل

اعتمدت بلدية محافظة دومة الجندل المرحلة الأولى من توسعة طريق الملك سعود الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة.

من جهة ثانية، وبمتابعة من رئيس بلدية دومة الجندل فهد المشعان تم نقل محلات الملاحم إلى سوق اللحوم الجديد الذي يقع بمخطط الملك فهد.

وبين المشعان أن هذا السوق سيخدم أهالي محافظة دومة الجندل شاكراً لجميع أصحاب المحلات تجاوبهم.

دعم مستشفى تمير

أوضح بجاد الحمراني مدير مستشفى تمير عن دعم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لمستشفى تمير العام بجهاز أشعة مقطعية متقدم مع تقنية ثلاثية الأبعاد بالألوان، وكذلك جهاز أشعة رقمي متنقل مع طابعة ليزر، وبين الحمراني انه تم الانتهاء من تركيب أرضيات من نوع الفينيل في قسم العيادات، والتنويم، والطوارئ، كما تم تطوير قسم المختبر من حيث الأرضيات والديكورات اللازمة للأجهزة الطبية.

مقر جديد

أنهت جمعية البر بالأحساء كافة الإجراءات النظامية لإنشاء المقر الجديد لمركز المزروعية الواقع بمخطط عين دخيل وذلك بعد أن تمت ترسية تنفيذ المشروع على المقاول بأكثر من ثلاثة ملايين ريال. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد البوسيف بأن جمعية البر تستعد خلال هذه الأيام للبدء بتنفيذ مشروع المقر الجديد لمركز المزروعية التابع للجمعية في الأرض المخصصة له بمخطط عين دخيل على مساحة 1050 مترا مربعا.