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«الغذاء والدواء» تغلق محلات أجهزة طبية في الخرج والدمام

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«الغذاء والدواء» تغلق محلات أجهزة طبية في الخرج والدمام «الغذاء والدواء» تغلق محلات أجهزة طبية في الخرج والدمام

    أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، محلات لبيع الأجهزة والمنتجات الطبية في محافظة الخرج ومدينة الدمام.

جاء ذلك خلال جولات لمفتشي "الهيئة" بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض وشرطة المنطقة الشرقية على محال بيع المنتجات الطبية.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني أن المحلات لم تلتزم بالمهلة الممنوحة لها لتصحيح أوضاعها، ولم تتقيد بالاشتراطات والضوابط التي تفرضها الهيئة بهدف تنظيم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية ومنها الحصول على رخصة منشأة أجهزة ومنتجات طبية.

وكانت الهيئة قد أغلقت خلال الشهرين الماضيين 49 محلاً لبيع الأجهزة والمنتجات الطبية في الرياض والدمام.

وتهدف الحملات التفتيشية المفاجئة، إلى التأكد من تطبيق منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية، متطلبات واشتراطات الهيئة، بما يضمن سلامة وفعالية وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية.

وفتشت "الغذاء والدواء"315 محلاً لبيع الأجهزة الطبية في 29 مدينة خلال الفترة بين 19/11/1435ه و09/04/1436ه، وضبطت خلالها 58 ألف منتج طبي مخالف.

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