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مصادر:محمد فريد خميس يعتذر عن عضوية الهيئة العليا للوفد بعد عودة المفصولين

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مصادر:محمد فريد خميس يعتذر عن عضوية الهيئة العليا للوفد بعد عودة المفصولين مصادر:محمد فريد خميس يعتذر عن عضوية الهيئة العليا للوفد بعد عودة المفصولين
علم "اليوم السابع" من مصادر بحزب الوفد، أن رجل الأعمال محمد فريد خميس اعتذر عن عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، وذلك بعد إعادة الحزب لأعضاء تيار الإصلاح السبع المفصولين، وهو ما دعا خميس للاعتذار بعد أن أصبح عدد الأعضاء بالهيئة العليا 11 عضوًا، حيث إن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أن يكون أعضاء الهيئة المعينين من قبل رئيس الحزب 10 فقط.

وبهذا يكون تشكيل الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوى، وعصام شيحة، وياسين تاج الدين، وشريف طاهر، ومصطفى رسلان، والدكتور مصطفى الفقى، وشريف حمودة، ومدحت اسطفانوس، وعبد العزيز النحاس، ومحمد المسيرى.

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