المرصد: تنظيم داعش أعدم 217 شخصا بـ"تدمر" ومحيطها فى 9 أيام

أعدم تنظيم داعش المتطرف 217 شخصا على الاقل بينهم مدنيون منذ سيطر قبل تسعة ايام على قسم من محافظة حمص يشمل خصوصا مدينة تدمر، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاحد.

وقال المرصد فى بريد الكترونى ان لديه ادلة على اعدام 67 مدنيا بينهم اطفال و150 عنصرا فى القوات النظامية السورية فى مناطق عدة سيطر عليها التنظيم فى ريف حمص الشرقى منذ 16 مايو.

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