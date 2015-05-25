بالصور.. مصطفى قمر يزور "اليوم السابع" ويحتفل بإطلاق أغنيته الجديدة

زار النجم الغنائى مصطفى قمر مقر جريدة "اليوم السابع"، مساء أمس الأحد، وتعرف خلال الزيارة على أقسام الموقع والجريدة المختلفة، وأشاد بالمقر الجديد وما به من إمكانيات فنية حديثة، وكان فى استقباله رئيس التحرير الكاتب الصحفى خالد صلاح، رؤساء التحرير التنفيذيون عبد الفتاح عبد المنعم ودندراوى الهوارى وكريم عبد السلام، وعدد من رؤساء الأقسام ومحررى الجريدة.

وعقب الزيارة احتفل موقع "كايرو دار"، التابع لمؤسسة "اليوم السابع"، بأغنية "أنتى اللى اختارتى"، والتى أطلقها قمر مؤخرًا بالأسواق، على طريقة السينجل.

وتحدث قمر خلال الاحتفال عن مسيرته الفنية، بدءًا من أول ألبوماته، وأبرز أغانيه، مثل "سكة العاشقين" و"هنحب أيامنا" و"طال الليل" و"الليلة دوب"، كما تحدث خلال الندوة عن بداياته فى عالم السينما، ووقوفه أمام النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى أولى تجاربه من خلال فيلم "البطل"، من إنتاج سامى العدل، حتى آخر تجاربه بالسينما من خلال فيلم "جوه اللعبة"، من إخراج محمد حمدى.



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