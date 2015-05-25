أحمد شفيق فى اتصال مع نائبه: لن أتبع طرقا غير قانونية لتمكينى من العودة

أكد المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الحزب الفريق أحمد شفيق لمطالبته بتوضيح موقفه من الشباب المطالبين بعودته من خلال حملة "أنت الرئيس"، مشيرا إلى أن شفيق أكد أنه لن يتبع غير الطرق القانونية التى تمكنه من العودة ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول".

وشدد قدرى لـ"اليوم السابع"، على أن هؤلاء الشباب الذين أطلقوا الحملة حتى وإن كانوا أعضاء فى الحزب ليسوا معبرين إلا عن أشخاصهم، مشددا على أن الحزب يرفض أى محاولات غير قانونية، للمطالبة بعودة شفيق وأن الحزب يحترم القضاء ويتابع الإجراءات القانونية التى تمكن الفريق من العودة، حسب قوله.

وحول اجتماع الجبهة المصرية المقرر له الأربعاء المقبل، كشف قدرى أن الاجتماع القادم للجبهة بمقر حزب الغد يناقش طلبات عدد من الاحزاب للانضمام للجبهة المصرية علاوة على دراسة الدعاية الانتخابية والاستعداد لها.

- مصدر قضائى: شفيق ورشيد وحسين سالم لا يزالون على قوائم الترقب والوصول