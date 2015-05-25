حبس مزارع 30 يوما لاتهامه بقتل والد زوج شقيقته بالمنيا

قررت النيابة العامة حبس مزارع 30 يوما قتل والد زوج شقيقته انتقاما من زوجها الذى تزوجها رغما عن أسرتها.

كان اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بورود بلاغ يفيد مقتل "علام.ع" 50 سنة مزارع، مصاب بـ18 طعنة وطلقتين.

وتبين من تحريات البحث الجنائى أن المتهم بقتله هو شقيق زوجة نجل المجنى عليه ويدعى "إسماعيل.ر" 30 سنة فلاح، وأن سبب ارتكابه الواقعة انتقاما من زوج شقيقته الذى تزوجها رغما عن أهلها، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهم 30 يوما.