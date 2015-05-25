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مصدر أمنى: الشرطة لم تلق القبض على بطلة كليب "سيب إيدى"

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مصدر أمنى: الشرطة لم تلق القبض على بطلة كليب "سيب إيدى" مصدر أمنى: الشرطة لم تلق القبض على بطلة كليب "سيب إيدى"
نفى مصدر أمنى مسئول بشرطة السياحة والآثار والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، صحة ما نشر حول حبس بطلة كليب "سيب إيدى" وتدعى "رضا. ف".

وأشار المصدر إلى أن الفتاة تم ضبطها منذ شهر، وأصدرت محكمة قصر النيل حكما ببراءتها، وأكدت المصادر أن ما تناقلته المواقع ، من أخبار حول ضبط بطلة الكليب، عارية تماما من الصحة، وأن الواقعة التى تداولتها المواقع هى واقعة قديمة منذ شهر، وحملت رقم 3705 جنح قصر النيل.


>- نشطاء يتداولون صورا لبطلة "سيب ايدى" مع عمرو دياب والفيشاوى وسمير غانم
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مصر 365

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