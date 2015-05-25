بالصور.. ننشر أسماء الأوائل للصف السادس الابتدائى بكفر الشيخ

أكد شاكر ندا وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الابتدائية 300 درجة من 300 هم 15 طالبًا.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أسماء الأوائل هم؛ أحمد حسن السيد فياض مدرسة أم المؤمنين بإدارة دسوق، وأحمد محمد السيد عنانى مدرسة شمشيرة بإدارة فوه التعليمية، وأحمد محمد عبد السلام علام مدرسة حلمى شريف بإدارة فوه، وإسراء محمد محمد البغدادى مدرسة الشهيد رياض بإدارة بلطيم، وإيمان مؤمن أحمد خطاب مدرسة نجيه سلام بإدارة مطوبس، وبسنت محمد عدلى على مجمع الشهداء إدارة بيلا، ورنا حامد يوسف شهاب مدرسة زويل التجريبية بإدارة فوه، وريهام عبد السلام متولى على مجمع على عبد الشكور لغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وشهد أحمد رجب الشلاوى مدرسة التربية الحديثة بإدارة دسوق، وشهد محمد بمدرسة التربية الحديثة بدسوق، وعمرو أحمد عبد الستار دويدار بمدرسة الوحدة العربية بإدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد الحاج جابر الربيعى بمدرسة العمرى بإدارة فوه، ومنة هانى عبد المنعم بالوحدة العربية بإدارة شرق كفر الشيخ، ونيرين أشرف محمد مصطفى بمدرسة نجية سلام بإدارة مطوبس، وياسمين عبد السلام فايد بمدرسة عباس العقاد دسوق.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن ترتيب الإدارات جاءت فى المركز الأولى بيلا والثانية إدارة شرق كفر الشيخ والثالثة إدارة قلين التعليمية، والرابعة إدارة دسوق التعليمية، والخامسة إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والسادسة إدارة مطوبس التعليمية والسابعة إدارة سيدى سالم التعليمية، والثامنة إدارة فوه التعليمية، والتاسعة إدارة بلطيم التعليمية، والعاشرة إدارة الرياض التعليمية، والحادية عشرة إدارة الحامول التعليمية.



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لحظة اعتماد محافظ كفر الشيخ للنتيجة



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محافظ كفر الشيخ مع مسئولى التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة



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محافظ كفر الشيخ يستقبل مسئولى التعليم



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كشف بالنتيجة يوضح عدد الحضور والغياب ونسبة النجاح



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كشف بأسماء الأوائل



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كشف بإجمالى نتائج المواد الدراسية



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كشف بالنتيجة العامة حسب نوعية التعليم