الرعاية المتنقلة تنطلق أكتوبر المقبل

قالت الدكتورة سلوى السويدي اختصاصية طب المسنين في هيئة الصحة بدبي وعضو اللجنة الوطنية لرعاية المسنين إن مبادرة الرعاية الصحية المتنقلة التي تم اعتمادها أمس من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ستنطلق فعليا في أكتوبر المقبل من الفجيرة ومن ثم تنتقل بعدها إلى رأس الخيمة وأم القيوين وسيتم تقديم الرعاية الصحية لكبار السن والمعاقين غير القادرين على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية في منازلهم.

وقالت إن اللجنة التي تترأسها الدكتورة عائشة سهيل من وزارة الصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي وجامعة الامارات أعدت خطة استراتيجية وتم اعتماد ميزانية مخصصة لتنفيذ المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي تتويجا لمبادرات مختبر الابداع الصحي التي تمخضت عن جلسة العصف الذهني التي ترأسها سموه في عام 2013.

متابعة

وأشارت السويدي إلى أن العيادات المتنقلة التي ستقوم بالوصول إلى المسنين وغيرهم من ذوي الإعاقة وغير القادرين على الوصول إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ستضم أطباء وممرضين وأخصائيي علاج طبيعي وعلاج نطق وستقوم بمتابعتهم دوريا في المنازل مشيرة إلى أن توفير الرعاية المنزلية أسهل وأفضل وأقل كلفة من المستشفيات.

وأوضحت أنه بحسب دراسة أجرتها جامعة الإمارات أظهرت أن نسبة الزيادة في عدد كبار السن تبلغ 10% سنويا اذ تعتبر أعلى نسبة زيادة في العالم وتوحي بمدى الرعاية الصحية التي توليها الدولة بهذه الشريحة، مبينة أن نسبة المسنين قياسًا على عدد السكان في الدولة لا تتعدى الخمسة بالمائة وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة التي تصل نسبة المسنين فيها إلى العشرين والخمسة وعشرين بالمئة أي بما يعادل ربع السكان.

زيادة

وأضافت: بهذه الزيادة فإنه من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن في الدولة في العام 2050 الى الربع كما هو الحال في الدول المتطورة وبذلك فإن هذا العدد سيحتاج من الدول أن تستعد على كافة المستويات لتأمين ظروف معيشية جيدة لهذه الشريحة المتنامية.