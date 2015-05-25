سلطان الجابر.. طاقة التميز والريادة

قرار مجلس الوزراء أمس بتشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، هو استمرار لمسيرة التحديث والتطوير، انسجاماً مع جهود الحكومة الرشيدة الرامية لبلورة ثقافة إعلامية قادرة وبتميز على مواكبة القفزات الحضارية المذهلة للدولة على غير صعيد.

وهو قرار يجسد النهج الثاقب ومدرسة «الرجل المناسب في المكان المناسب»، ولا سيما أن الإعلام يتطلب دينامية خصوصية تجعل من حساسيته وأهميته القصوى حقل إنتاج وريادة، وهو ما تميز به معالي الدكتور سلطان الجابر عبر مسيرته المهنية المشهودة.

معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر يعد من المساهمين في تطبيق عملية التنويع الاقتصادي التي تشهدها دولة الإمارات تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة، وذلك من خلال تنفيذ الأهداف الرئيسة للتنمية. ويحرص معاليه من خلال المهام العديدة التي يتولاها في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، على الإسهام في تعزيز المكانة المرموقة للدولة على الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية.

وبصفته وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، يمثل الدكتور الجابر مواقف الدولة في عدد من المواضيع المحلية والدولية، كما أنه يتولى حالياً إدارة برنامج الدعم الإماراتي لجمهورية مصر العربية الذي يركز على دفع عجلة الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر.

ويعتبر معاليه من أبرز أصحاب الخبرة في قطاع الطاقة وتغير المناخ على مستوى المنطقة، حيث يمثل جهود دولة الإمارات ومواقفها في النقاش الدولي متعدد الأطراف الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات العالمية في هذه المجالات.

إلى جانب ذلك، يشرف الدكتور الجابر على مجموعة من المؤسسات والمبادرات الوطنية التي تقوم بدور مهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل دولة الإمارات على تحقيقها، وذلك عبر إرساء نموذج اقتصادي حديث وفعال تتبوأ من خلاله الدولة مكانة بارزة ضمن الأسواق العالمية التي تتسم بشدة التنافسية.

ويتولى الدكتور الجابر مهمة الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للتنمية، حيث يعمل على دفع عجلة الاستثمارات الاستراتيجية للشركة بدءاً من النفط والغاز ووصولاً إلى الطاقة المتجددة.