قاعدة البيانات الطبية تعزز التخطيط

أكد عدد من المسؤولين والأطباء في القطاع الصحي أن إنشاء قاعدة البيانات الطبية تعود بمردودات إيجابية كبيرة على كافة الجهات الصحية في الدولة لأنها تسهل عملية التخطيط وبناء الاستراتيجيات.

وتفصيلاً، قال الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة إن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل كل السجلات الطبية للمرضى، يكون فيها رقم الهوية هو الرقم الموحد للمريض في قاعدة بيانات مركزية تحتوي على البيانات الصحية لكل مريض من كل مستشفى بدلالة رقم الهوية، وتم الاتفاق على شكل ومضمون السجل الموحد مع الأطباء، حيث يحتوي على فصيلة الدم وحساسية الأمراض المزمنة والتشخيص «آخر تشخيص» والأدوية المصروفة والفحوصات «آخر الفحوصات».

أولويات

وأكد العلماء أن قاعدة البيانات ستساعد الجهات الصحية في عمليات التخطيط السليم ووضع الإستراتيجيات والأولويات، لافتاً إلى أن كل جهة من الجهات الصحية لديها قاعدة بيانات خاصة وأن مشروع الربط الالكتروني الذي أوشكت الوزارة على الانتهاء منه يتضمن في مراحلة الأخيرة عملية الربط الالكتروني بين وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبوظبي إضافة إلى القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة موزة الشرهان، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى النهوض بواقع القطاع الصحي في الدولة وتعزيز مكانة دولة الامارات التنافسية وتشجيع السياحة العلاجية التي باتت تعد رافداً قوياً في دعم الاقتصاد الوطني.