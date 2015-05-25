تحيات خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد للرئيس العراقي

استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور فؤاد معصوم بقصر السلام في بغداد، أحمد بن نصر الزعابي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعراق.

ونقل القائم بأعمال سفارة الدولة إلى الرئيس العراقي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد القائم بالأعمال خلال اللقاء حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على إقامة أفضل العلاقات مع العراق الشقيق في كافة الصعد والمجالات بالشكل الذي يلبي طموح وتطلعات القيادة بين البلدين، ويخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال "إن الإمارات تنظر باعتزاز الى علاقاتها مع العراق، وأكد دعم الإمارات للعملية السياسية التي تسهم في إشراك كافة الطوائف وفئات المجتمع العراقي لتحقيق الأمن والعدل والمساواة، والتي ستنعكس على استقرار وأمن العراق وازدهاره الذي يعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات مع العراق في جهوده لإعادة الإعمار والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق الشقيق.

من جانبه حمل الدكتور فؤاد معصوم القائم بالأعمال تحياته العميقة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال إن بلاده تولي أهمية خاصة في تعزيز العلاقات مع الإمارات بين دول المنطقة، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل التعاون الثنائي المشترك على الصعد كافة، بما يسهم في حل المشاكل الراهنة التي يواجهها العراق ودول المنطقة كافة.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي يوليها العراق لعلاقاته مع الإمارات حكومة وشعبا.. مشيرا إلى عمق الأواصر التاريخية بين الشعبين الشقيقين والأهمية الخاصة التي يوليها العراق لدولة الإمارات بين دول المنطقة.

كما اعرب عن تقديره البالغ لتجربة الإمارات في تقديم نموذج ناجح لدولة اتحادية استطاعت أن تتجاوز الصعاب وتوفر لمواطنيها العيش الكريم في أجواء من الأمن والاستقرار والازدهار.