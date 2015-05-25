سعود بن صقر: التعليم أساس بناء الإنسان

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن التعليم وبناء الإنسان هما أساس كل بلد، ودعا شباب الإمارات إلى رفع اسمها عالياً، وقال سموه: «كلما نرى كل واحد منهم نرى فيه روح الوطنية والانتماء والتفاني».

حيث شهد سموه أمس حفل تخريج طلاب الدفعة الثانية من جامعة نيويورك أبوظبي. حضر الحفل الشيخة هناء بنت جمعة الماجد حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخة مهرة بنت سعود القاسمي، وغوردون براون رئيس الوزراء البريطاني السابق، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وباربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، ومحمد أحمد رقيط آل علي مدير عام الدائرة الخاصة لصاحب السمو الحاكم، وسالم الشرهان مستشار سموه، وفواز عبدالله جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لسموه، وسيف حمر عين رجل أعمال، ومحمد عبدالكريم رجل أعمال.

وعبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن فرحته بهذه المناسبة وهذا التجمع الطيب في العاصمة أبوظبي لنخبة من العالم الذين أحبوا أن يقضوا أحلى أيام حياتهم ويتعلموا في دولة الإمارات ويتعلموا التعايش والمحبة ويحملوا في تخرجهم معنى الإمارات معنى التعاون والأمل والتعايش.

وأكد سموه أن هذا كله نتاج ما أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي بنى الدولة على الخير والمحبة والأمل الذي لا يعرف اليأس.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لهذه المؤسسة حتى أصبحت بيئة لعالم كلما نحلم به نرى في ربوع هذا البلد أفراداً من كل أنحاء العالم يتعايشون ويحبون دولة الإمارات ويحملون ذكرياتهم منها.. وهم سفراء الإمارات إلى دولهم.

وقد احتفلت جامعة نيويورك أبوظبي بتخريج الدفعة الثانية من طلابها، حيث تم تسليم الشهادات لـ 141 طالباً من 53 دولة.

وأقيم الحفل في حرم الجامعة على جزيرة السعديات بأبوظبي تحت إشراف كل من جون سيكستون رئيس جامعة نيويورك والدكتور ألفريد بلوم نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.

تكريم

وقدمت الجامعة خلال الحفل جائزة القيادة العالمية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك تكريماً لالتزامه المتميز ودعمه للجامعة والمجتمع.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة أمام الخريجين قال فيها: مهما كانت أهدافكم المقبلة ومهما كانت المجالات التي ستستثمرون معارفكم فيها، فلا شك أنكم جميعاً وفقتم في الاستفادة من هذه التجربة التعليمية الاستثنائية في جامعة نيويورك أبوظبي والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخاطب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون خريجي عام 2015 في كلمة خاصة أثنى فيها على أعضاء هيئة التدريس والزملاء وكبار الشخصيات الزائرة.

و قال الدكتور جون سكستون رئيس جامعة نيويورك: قبل أربع سنوات تعهد هؤلاء الطلاب بالعمل من أجل ريادة نموذج جديد للتعليم والانضمام إلى مؤسسة حديثة العهد لم يتخرج منها أي طالب بعد.

شكر

وتقدم الشيخ خالد بن سعود الذي تخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف " تخصص اقتصاد وعلوم سياسية" الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تأسيس فرع لأشهر الجامعات العالمية في دولة الإمارات؛ جامعة نيويورك التي تعكس نظرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. وقال: « هذا الصرح العظيم يجمع طلاباً من العالم ليتعلم في بلاد الخير دولة الإمارات ».