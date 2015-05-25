حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/25

أشخاص يحبون الحياة ويقبلون عليها بتلقائية وعقوية شديدة، لكنهم مترددون ويستمعون لمن حولهم بشكل كبير، هذه أهم صفات أصحاب هذا البرج، أما عن حظ لأصحاب برج القوس فكما تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج: "لا تشعر بالندم على علاقة عاطفية مررت بها، بل عليك بالإيمان أن هذه التجارب تزودك بخبرة كبيرة ستكتشفها فيما بعد". توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية تحتاج إلى الكثير من المجهود للتخلص من الروتين والفتور الذى يسيطر عليها، لذا عليك بالتفكير مطولاً فى ذلك حتى لا تستمر حالة الملل وتتحول إلى رغبة فى الانفصال. على مستوى الصحة

>علاقتك العاطفية غير المستقرة تؤثر عليك وتدفعك إلى التحلى بعادات سيئة كثيرة، وتتسبب فى اكتسابك للمزيد من الوزن الذى لن تتمكن من التخلص منه بسرعة.

شبكةعيونالإخبارية

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