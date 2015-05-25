حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/25

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى شخصياتهم المرحة المحبة للحياة التى تهتم بعملها وتخلص فيه، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الأحداث المفرحة التى ستساعدك على الإحساس بالسعادة والتخلص من الضغط.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أمام العديد من الفرص الجيدة والأشخاص الذى يحملون لك مشاعر طيبة، لكن عليك التفكير مطولاً قبل اتخاذ قرار الارتباط، حتلى لا تندم وتشعر بالخيبة والإحباط.
>أنت تحتاج إلى الاسترخاء والإبعاد بعض الشيء عن الضغوطات التى تحاصرك وتشعرك بالقلق الدائم، لذا عليك بالحصول على إجازة قصيرة تنشطك.
توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>أمام العديد من الفرص الجيدة والأشخاص الذى يحملون لك مشاعر طيبة، لكن عليك التفكير مطولاً قبل اتخاذ قرار الارتباط، حتلى لا تندم وتشعر بالخيبة والإحباط.
على مستوى الصحة
>أنت تحتاج إلى الاسترخاء والإبعاد بعض الشيء عن الضغوطات التى تحاصرك وتشعرك بالقلق الدائم، لذا عليك بالحصول على إجازة قصيرة تنشطك.