أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/25

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/25 حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/25
مواليد لديهم شخصيات بسيطة لا تحب التعقيد أو التغيير تهوي الروتين والاستقرار، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أنه عليك بالتفكير بشكل صائب قبل اتخاذ قرار مصيرى سيغير من حياتك وسيجعلك شخص مختلف.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى


>حياتك الأسرية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام فأنت فى حاجة إلى إعادة حساباتك والتفكير فى حياتك المستقبلية وما تريد فعله مع حبيبك، خاصة مع زيادة المشكلات بينكم.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية تسير بشكل مسقر وهادئ، وهذا الاستقرار يساهم فى زيادة شعورك بالإقبال على الحياة بالرغم من المشكلات الكثيرة فى حياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى