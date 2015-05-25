حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/25

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات بسيطة لا تحب التعقيد أو التغيير تهوي الروتين والاستقرار، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أنه عليك بالتفكير بشكل صائب قبل اتخاذ قرار مصيرى سيغير من حياتك وسيجعلك شخص مختلف.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك الأسرية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام فأنت فى حاجة إلى إعادة حساباتك والتفكير فى حياتك المستقبلية وما تريد فعله مع حبيبك، خاصة مع زيادة المشكلات بينكم.
>حياتك العملية تسير بشكل مسقر وهادئ، وهذا الاستقرار يساهم فى زيادة شعورك بالإقبال على الحياة بالرغم من المشكلات الكثيرة فى حياتك.
توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>حياتك الأسرية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام فأنت فى حاجة إلى إعادة حساباتك والتفكير فى حياتك المستقبلية وما تريد فعله مع حبيبك، خاصة مع زيادة المشكلات بينكم.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية تسير بشكل مسقر وهادئ، وهذا الاستقرار يساهم فى زيادة شعورك بالإقبال على الحياة بالرغم من المشكلات الكثيرة فى حياتك.