حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/25

أصدقاء أوفياء يعشقون التجمعات ويكرهون الوحدة، لكنهم لا يظهرون مشاعرهم لمن حولهم بسبب خوفهم من الإفصاح عما بداخلهم أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكدها عالم الفلك ميشيل حايك لا تتأثر بالضغوطات والعوامل التى تحيل دون نجاحك وركز فى مستقبلك. توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

>ركز مع من حولك وستكتشف العديد من الأشخاص الذين يحملون لك مشاعر طيبة لكنهم لا يجرؤون على الإفصاح بها خوفًا من صدهم. على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية فى حالة تحسن دائم بفضل اهتمامك بعملك ومحاولتك طوال الوقت للاجتهاد والعمل بجد والابداع، فأنت تضغط على نفسك لتحسين حالتك ومعيشتك.

شبكةعيونالإخبارية

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