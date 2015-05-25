حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/25

الإقبال على الحياة والتفاؤل وحب الحياة والشعور الدائم بالرغبة فى الاسترخاء، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك بالتفكير فى مستقبلك والعمل على تحسين حياتك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك الأسرية مستقرة لكن تحتاج إلى التخلص من الروتين القاتل الذى يسيطر عليك ويشعرك بالممل والفتور، لذا عليك بالتفكير فى السفر بعض الشىء والاستجمام.
>صحتك على ما يرام بفضل اتباعك نظاما غذائيا متوازنا يشعرك بالحيوية والنشاط ويساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعى
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك الأسرية مستقرة لكن تحتاج إلى التخلص من الروتين القاتل الذى يسيطر عليك ويشعرك بالممل والفتور، لذا عليك بالتفكير فى السفر بعض الشىء والاستجمام.
على مستوى الصحة
>صحتك على ما يرام بفضل اتباعك نظاما غذائيا متوازنا يشعرك بالحيوية والنشاط ويساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعى