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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/25

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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/25 حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/25
الإقبال على الحياة والتفاؤل وحب الحياة والشعور الدائم بالرغبة فى الاسترخاء، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات ، فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك بالتفكير فى مستقبلك والعمل على تحسين حياتك.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>حياتك الأسرية مستقرة لكن تحتاج إلى التخلص من الروتين القاتل الذى يسيطر عليك ويشعرك بالممل والفتور، لذا عليك بالتفكير فى السفر بعض الشىء والاستجمام.

على مستوى الصحة


>صحتك على ما يرام بفضل اتباعك نظاما غذائيا متوازنا يشعرك بالحيوية والنشاط ويساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعى

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مصر 365

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