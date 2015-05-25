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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/25

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/25 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/25
أشخاص طيبون يحبون التحكم فى جميع الأشياء من حبهم ويعشقون إعطاء الأوامر والإشراف على الأشياء، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم تشهد أحداثا حزينة ومفاجآت لم تكن تتوقعها ستغير من حياتك.

على مستوى العمل والمال


>أمورك المالية فى أحسن حالتها لكن عليك التوفير بعض الشيء فهذا البذخ الذى تعيش فيه لن يستمر طويلاً، لذا عليك باتخاذ إجراءات جديدة وخطط تشعرك بالأمان بعض الشىء.

على مستوى الصحة


>عليك التخلص من العادات السيئة والبدء فى اتباع نظام حياة صحى متوازن وممارسة بعض الأنشطة والرياضة مثل اليوجا التى ستساعدك على الاسترخاء والتفكير بتروٍ.

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مصر 365

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