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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/25

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/25 حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/25
أشخاص مبدعون يهون التفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها من حولهم، يهتمون بأشياء مملة من وجهة نظر من حولهم لكنها تشعرهم بالسعادة والفرح، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين يوم مفرح ومختلف، فأخيرًا وصلت إلى ما كنت تحلم به بعد انتظار طويل.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


>أنت تحتاج إلى علاقة عاطفية جديدة تبعث فى قلبك التفاؤل والسعادة، وتجعلك أكثر إشراقًا فى الحياة.

على مستوى العمل والمال


> حياتك العلمية تسير بشكل ممتاز بفضل تركيزك فى عملم وسعيك الدائم للإبداع واكتشاف مواهيك المدفونة بالرغم من جميع العوائق اللتى أمامك.

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مصر 365

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