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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/25

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/25 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/25
أشخاص متقلبون بيعشقون التغيير ويحبون التغيير الدائم والتجديد المتواصل، لا يمكنهم مصادقة أشخاص لفترات طويلة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم تشهد العديد من الأحداث المفرحة، فأخبار سعيدة فى طريقها إليك.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


> حياتك العاطفية تحتاج إلى العديد من الاهتمام، فأنت تركز على عملك فقط ولا تعطى الاهتمام والتركيز اللازم لحياتك العاطفية، بالرغم من وجود فرص كثيرة وجيدة أمامك.

على مستوى الصحة


>أنت تحتاج إلى فقدان الكثير من الوزن والاهتمام بمظهرك وصحتك، فأنت لا تهتم بطلتك، وتعتمد على تناول الوجبات السريعة التى تكسبك الوزن الدائم ولا تساعدك على فقدان بعض الوزن.

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مصر 365

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