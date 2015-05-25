حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/25

أشخاص يحبون الحياة لا يبالون بمشاعر من حولهم، ويفعلون ما يريدون وقت ما يشاءون دون لتفكير فى عواقب الأمور هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك موقفك على محك وحياتك العملية على وشك الانهيار بسبب إهمالك واستهتارك. توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

>عليك الاهتمام وإصلاح عيوبك التى تقف دائمًا بينك وبين نجاح علاقاتك العاطفية، لذا حاول أنت تصلح عيوبك قبل فوات الأوان قبل أن يمر قطار العمر وتجد نفسك وحيدًا. على مستوى العمل والمال

> يحجب عليك أن تركز وتفكر فيما تريد فعله فى حياتك العملية، فعليك التركيز على عمل واحد بدلاً من التشتت الذى تعيش فيه وعدم قدرتك على التوفيق بين جميع مهامك.

شبكةعيونالإخبارية

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