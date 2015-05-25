حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/25

أشخاص طيبيبون يهتمون بمشاعر من حولهم بدرجة مبالغ فيها، يشعرون بمن حولهم ويهتمون بحل مشاكلهم، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يساعد فى الوصول أخيرًا للهدف الذى كنت تحلم به وتتمناه. توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حالتك العاطفية تمر بشكل عادى وروتينى، أنت تبذل الكثير من الجهد والتعب لإسعاد شريك حياتك، لكنه لا يقدر ما تفعله من أجله، لذا عليك التحدث معه بشكل جدى. على مستوى الصحة

>جسمك الرشيق مثار حقد من حولك، خاصة بسبب عدم اهتمامك بتناول الطعام الصحى وحفاظك على رشاقتك، لذا حاول الانتباه ممن حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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