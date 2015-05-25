حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/25

شخصيات قوية ترى نفسها دائمًا على صواب، ودودة وطبية القلب تهوى الجدال والدخول فى مناقشات عالية، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن عليك بالإحساس بالآخرين والتفكير فى مشاكلهم بدلاً من التركيز على نفسك فقط. توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

>غيرتك الشديدة وعدم تفكيرك فى الطرف الآخر يسببان المشاكل ويشعرانك بعدم القدرة على الاستمرار فى هذه العلاقة التى لا تجدى نفعًا، لذا عليك بتسوية أمورك قبل فوات الأوان. على مستوى العمل والمال

>أنت شخص مجتهد دائم السعى وراء تحقيق أحلامك وطموحاتك، فأنت مثار غيرة وحقد من حولك الذين يرون فى نجاحك خسارة لهم.

شبكةعيونالإخبارية

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