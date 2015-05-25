توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/5/25

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/5/25

أشخاص مبدعون يهون التفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها من حولها، يهتمون بأشياء مملة من وجهة نظر من حولهم لكنها تشعرهم بالسعادة والفرح، أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين يوما مفرحا ومختلفا، فأخيرًا وصلت إلى ما كنت تحلم به بعد انتظار طويل.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/5/25

>أنت تحتاج إلى علاقة عاطفية جديدة تبعث فى قلبك التفاؤل والسعادة، وتجعلك أكثر إشراقًا فى الحياة.>حياتك العلمية تسير بشكل ممتاز بفضل تركيزك فى عملهم وسعيك الدائم للإبداع واكتشاف مواهبك المدفونة بالرغم من جميع العوائق التى أمامك.

أشخاص طيبيبون يهتمون بمشاعر من حولهم بدرجة مبالغ فيها، يشعرون بمن حولهم ويهتمون بحل مشاكلهم، أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ يساعد فى الوصول أخيرًا للهدف الذى كنت تحلم به وتتمناه.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/5/25

>حالتك العاطفية تمر بشكل عادى وروتينى، أنت تبذل الكثير من الجهد والتعب لإسعاد شريك حياتك، لكنه لا يقدر ما تفعله من أجله، لذا عليك التحدث معه بشكل جدى.>جسمك الرشيق مثار حقد من حولك، خاصة بسبب عدم اهتمامك بتناول الطعام الصحى وحفاظك على رشاقتك، لذا حاول الانتباه ممن حولك.

أشخاص متقلبون بيعشقون التغيير ويحبون التغيير الدائم والتجديد المتواصل، لا يمكنهم مصادقة أشخاص لفترات طويلة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم تشهد العديد من الأحداث المفرحة، فأخبار سعيدة فى طريقها إليك.

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/5/25

> حياتك العاطفية تحتاج إلى العديد من الاهتمام، فأنت تركز على عملك فقط ولا تعطى الاهتمام والتركيز اللازم لحياتك العاطفية، بالرغم من وجود فرص كثيرة وجيدة أمامك.>أنت تحتاج إلى فقدان الكثير من الوزن والاهتمام بمظهرك وصحتك، فأنت لا تهتم بطلتك، وتعتمد على تناول الوجبات السريعة التى تكسبك الوزن الدائم ولا تساعدك على فقدان بعض الوزن.

أصدقاء أوفياء يعشقون التجمعات ويكرهون الوحدة، لكنهم لا يظهرون مشاعرهم لمن حولهم بسبب خوفهم من الإفصاح عما بداخلهم أما بالنسبة لحظ هذا البرج فيؤكدها عالم الفلك ميشيل حايك لا تتأثر بالضغوطات والعوامل التى تحيل دون نجاحك وركز فى مستقبلك.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/5/25

>ركز مع من حولك وستكتشف العديد من الأشخاص الذين يحملون لك مشاعر طيبة لكنهم لا يجرؤون على الإفصاح بها خوفًا من صدهم.>حياتك العملية فى حالة تحسن دائم بفضل اهتمامك بعملك ومحاولتك طوال الوقت للاجتهاد والعمل بجد والابداع، فأنت تضغط على نفسك لتحسين حالتك ومعيشتك.

شخصيات قوية ترى نفسها دائمًا على صواب، ودودة وطبية القلب تهوى الجدال والدخول فى مناقشات عالية، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن عليك بالإحساس بالآخرين والتفكير فى مشاكلهم بدلاً من التركيز على نفسك فقط.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/5/25

>غيرتك الشديدة وعدم تفكيرك فى الطرف الآخر يسببان المشاكل ويشعرانك بعدم القدرة على الاستمرار فى هذه العلاقة التى لا تجدى نفعًا، لذا عليك بتسوية أمورك قبل فوات الأوان.>أنت شخص مجتهد دائم السعى وراء تحقيق أحلامك وطموحاتك، فأنت مثار غيرة وحقد من حولك الذين يرون فى نجاحك خسارة لهم.

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات بسيطة لا تحب التعقيد أو التغيير تهوي الروتين والاستقرار، بينما تؤكد خبيرة الأبراج هالة عمر أنه عليك بالتفكير بشكل صائب قبل اتخاذ قرار مصيرى سيغير من حياتك وسيجعلك شخص مختلف.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/5/25

>حياتك الأسرية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام فأنت فى حاجة إلى إعادة حساباتك والتفكير فى حياتك المستقبلية وما تريد فعله مع حبيبك، خاصة مع زيادة المشكلات بينكم.>حياتك العملية تسير بشكل مسقر وهادئ، وهذا الاستقرار يساهم فى زيادة شعورك بالإقبال على الحياة بالرغم من المشكلات الكثيرة فى حياتك.

يتميزون بقدراتهم على اكتساب أصدقاء جدد على الرغم من حالهم الشديد الذى يحيل دون تعبيرهم عن مشاعرهم وما بداخلهم، أما عن حظ هذا البرج فعليك بالضغط على نفسك بشكل أكبر والاجتهاد بشكل أفصل حتى تصل إلى مال تحلم به.

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/5/25

>الأيام المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا فى حياتك، فستقابل العديد من الأشخاص الذين يشاركونك نفس الهوايات وستشعر أنك أخيرًا قادر على تحديد مواصفات فارس أحلامك، ومقابلته فى أقرب فرصة.>عليك بالبدء فى نظام غذائى جديد يفقدك بعض الوزن الذى اكتسبته فى الفترة الماضية لنصبح أكثر إقبالاً على الحياة وثقة بنفسك.

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى شخصياتهم المرحة المحبة للحياة التى تهتم بعملها وتخلص فيه، أما خبيرة الأبراج ماجى فرح فتؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الأحداث المفرحة التى ستساعدك على الإحساس بالسعادة والتخلص من الضغط.

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/5/25

>أمام العديد من الفرص الجيدة والأشخاص الذى يحملون لك مشاعر طيبة، لكن عليك التفكير مطولاً قبل اتخاذ قرار الارتباط، حتلى لا تندم وتشعر بالخيبة والإحباط.>أنت تحتاج إلى الاسترخاء والإبعاد بعض الشيء عن الضغوطات التى تحاصرك وتشعرك بالقلق الدائم، لذا عليك بالحصول على إجازة قصيرة تنشطك.

أشخاص يحبون الحياة ويقبلون عليها بتلقائية وعقوية شديدة، لكنهم مترددون ويستمعون لمن حولهم بشكل كبير، هذه أهم صفات أصحاب هذا البرج، أما عن حظ لأصحاب برج القوس فكما تؤكد هالة عمر خبيرة الأبراج: "لا تشعر بالندم على علاقة عاطفية مررت بها، بل عليك بالإيمان أن هذه التجارب تزودك بخبرة كبيرة ستكتشفها فيما بعد".

توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/5/25

>حياتك العاطفية تحتاج إلى الكثير من المجهود للتخلص من الروتين والفتور الذى يسيطر عليها، لذا عليك بالتفكير مطولاً فى ذلك حتى لا تستمر حالة الملل وتتحول إلى رغبة فى الانفصال.>علاقتك العاطفية غير المستقرة تؤثر عليك وتدفعك إلى التحلى بعادات سيئة كثيرة، وتتسبب فى اكتسابك للمزيد من الوزن الذى لن تتمكن من التخلص منه بسرعة.

أشخاص يحبون الحياة لا يبالون بمشاعر من حولهم، ويفعلون ما يريدون وقت ما يشاءون دون لتفكير فى عواقب الأمور هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك موقفك على محك وحياتك العملية على وشك الانهيار بسبب إهمالك واستهتارك.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/5/25

>عليك الاهتمام وإصلاح عيوبك التى تقف دائمًا بينك وبين نجاح علاقاتك العاطفية، لذا حاول أنت تصلح عيوبك قبل فوات الأوان قبل أن يمر قطار العمر وتجد نفسك وحيدًا.> يحجب عليك أن تركز وتفكر فيما تريد فعله فى حياتك العملية، فعليك التركيز على عمل واحد بدلاً من التشتت الذى تعيش فيه وعدم قدرتك على التوفيق بين جميع مهامك.

الإقبال على الحياة والتفاؤل وحب الحياة والشعور الدائم بالرغبة فى الاسترخاء، أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، عليك بالتفكير فى مستقبلك والعمل على تحسين حياتك.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/5/25

>حياتك الأسرية مستقرة لكن تحتاج إلى التخلص من الروتين القاتل الذى يسيطر عليك ويشعرك بالممل والفتور، لذا عليك بالتفكير فى السفر بعض الشىء والاستجمام.>صحتك على ما يرام بفضل اتباعك نظاما غذائيا متوازنا يشعرك بالحيوية والنشاط ويساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعى

أشخاص طيبون يحبون التحكم فى جميع الأشياء من حبهم ويعشقون إعطاء الأوامر والإشراف على الأشياء، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم تشهد أحداثا حزينة ومفاجآت لم تكن تتوقعها ستغير من حياتك.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

>أمورك المالية فى أحسن حالتها لكن عليك التوفير بعض الشيء فهذا البذخ الذى تعيش فيه لن يستمر طويلاً، لذا عليك باتخاذ إجراءات جديدة وخطط تشعرك بالأمان بعض الشىء.>عليك التخلص من العادات السيئة والبدء فى اتباع نظام حياة صحى متوازن وممارسة بعض الأنشطة والرياضة مثل اليوجا التى ستساعدك على الاسترخاء والتفكير بتروٍ.