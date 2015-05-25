قمر خلف تعود للدراما البدويّة بعد 7 سنوات من الغياب

تطلّ الفنانة السورية قمر خلف خلال موسم دراما رمضان المقبل على جمهورها من خلال المسلسل البدوي الأردني "وعد الغريب"، إلى جانب النجم الأردني ياسر المصري، فيما يقوم بإخراج العمل حسين دعيبس في أولى تجاربه في الإخراج الدرامي.

ويعتبر هذا العمل عودة لخلف إلى الدراما البدوية بعد أن غابت عنها 7 سنوات، حيث كان آخر عمل بدوي قدّمته هو "صراع على الرمال" مع المخرج السوري حاتم علي.

وتجسّد خلف في المسلسل شخصية "فوزة"، وتتسّم شخصيتها بملمح رومانسي عالي، وتعيش قصة حب قويّة، لتواجه على إثرها العديد من المتاعب والتّحديات..

ويشارك أيضاً في بطولة العمل كل من زهير النوباني، ونبيل المشيني، وروحي الصفدي، ورشيد ملحس، وحسن الشاعر، وأمل الدباس.

يذكر أن "وعد الغريب" هو المشاركة الدراميّة الوحيدة لخلف هذا الموسم، حيث لن تطلّ بالدراما السورية على الشاشة الرمضانية.

كذلك غابت خلف العام الماضي 2014 عن السباق الرمضاني، فيما أطلّت خلال موسم دراما رمضان 2013 بثلاثة مسلسلات دفعة واحدة، إذ شاركت في المسلسل التاريخي المصري "خيبر"، والعمل الاجتماعي المعاصر "نساء من هذا الزمن"، ومسلسل البيئة الشامية "زمن البرغوت".

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