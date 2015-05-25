اللبناني إيلي داغر يخطف السعفة الذهبية

أعلنت منذ دقائق لجان التحكيم في مهرجان Cannes السينمائي الدولي الـ 68 عن أسماء الفائزين بجميع الفئات، وكانت المفاجأة بفوز المخرج اللبناني إيلي داغر بالسعفة الذهبية عن فئة الأفلام القصيرة وهو أول لبناني يفوز بهذه الجائزة بتاريخ مهرجان Cannes وذلك عن فيلمه "موج 98" والمفارقة الإيجابية ان لجنة التحكيم الخاصة بهذه الفئة ضمت المخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما. فمن فاز بالسعفة الذهبية عن فئة الأفلام الطويلة والتي كان يتنافس عليها 19 فيلماً؟

السعفة الذهبية:

Dheepan للمخرج الفرنسي Jacques Audiard

الجائزة الحكّام الكبرى:

Son of Saul للمخرج المجري Laszlo Nemes

أفضل مخرج:

Hou Hsiao-hsien عن فيلم The Assassin

افضل ممثلة (مناصفة):

Rooney Mara عن فيلم Carol و Emmanuelle Bercot عن فيلم Mon Roi

افضل ممثل :

Vincent Lindon عن فيلم La Loi du Marche

افضل سيناريو :

Michel Franco عن فيلم Chronic

جائزة الحكّام:

Yorgos Lanthimos عن فيلم The Lobster