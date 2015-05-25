اللبناني إيلي داغر يخطف السعفة الذهبية

الإثنين 25-05-2015 00:15
أعلنت منذ دقائق لجان التحكيم في مهرجان Cannes السينمائي الدولي الـ 68 عن أسماء الفائزين بجميع الفئات، وكانت المفاجأة بفوز المخرج اللبناني إيلي داغر بالسعفة الذهبية عن فئة الأفلام القصيرة وهو أول لبناني يفوز بهذه الجائزة بتاريخ مهرجان Cannes وذلك عن فيلمه "موج 98" والمفارقة الإيجابية ان لجنة التحكيم الخاصة بهذه الفئة ضمت المخرجة اللبنانية جوانا حاجي توما. فمن فاز بالسعفة الذهبية عن فئة الأفلام الطويلة والتي كان يتنافس عليها 19 فيلماً؟
السعفة الذهبية:
Dheepan للمخرج الفرنسي Jacques Audiard
الجائزة الحكّام الكبرى:
Son of Saul للمخرج المجري Laszlo Nemes
أفضل مخرج:
Hou Hsiao-hsien عن فيلم The Assassin
افضل ممثلة (مناصفة):
Rooney Mara عن فيلم Carol و Emmanuelle Bercot عن فيلم Mon Roi
افضل ممثل :
Vincent Lindon عن فيلم La Loi du Marche
افضل سيناريو :
Michel Franco عن فيلم Chronic
جائزة الحكّام:
Yorgos Lanthimos عن فيلم The Lobster