إختتام فعاليات مهرجان كان السينمائي.. وهذه لائحة الفائزين

إختتمت يوم الأحد 24 أيار-مايو فعاليات الدورة الـ 68 لمهرجان كان السينمائي، الذي إستمر على مدى 11 يوماً، وجمع أهم وألمع نجوم العالم على سجادته الحمراء.

هذا الحدث العظيم الذي تشهده مدينة كان الفرنسية كل عام، قدمه الممثل الفرنسي Lambert Wilson، بينما ضمت لجنة التحكيم الممثلة الاسبانية Rossy de Palma والممثلة والمخرجة الفرنسية Sophie Marceau والممثلة الانكليزية Sienna Miller والمغنية والمؤلفة الموسيقية المالية Rokia Traoré والمخرج المكسيكي Guillermo del Toro والمخرج والممثل الكندي Xavier Dolan والممثل الأميركي Jake Gyllenhaal.، كما منحت رئاستها عوضاً عن واحد هما الأخوان Coen.

وبعد تألق نجوم هوليوود وبوليوود وخطفهم أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، تم الإعلان عن لائحة الفائزين بالسعفة الذهبية، وكانت على الشكل الآتي:

الجائزة الكبرى Grand Prix:

Son of Saul للمجري László Nemes (المجر)

جائزة لجنة التحكيم Prix du Jury:

The Lobster لليوناني Yorgos Lanthimos (اليونان – هولندا – إنكلترا – فرنسا – إيرلندا)

أفضل مخرج:

اليوناني Hou Hsiao-hsien عن فيلم The Assassin

أفضل سيناريو:

المكسيكي Michel Franco عن فيلم Chronic

جائزة الكاميرا الذهبية:

فيلم La Tierra y la Sombra

أفضل ممثل:

Vincent Lindon عن فيلم The Measure of a Man

أفضل ممثلة:

Rooney Mara عن فيلم Mon Roi

أفضل فيلم قصير:

Waves 98 لـ Ely Dagher

لقطات طريفة لنجوم مهرجان كان