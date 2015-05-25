أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إختتام فعاليات مهرجان كان السينمائي.. وهذه لائحة الفائزين

Google+ Print

الإثنين 25-05-2015 01:11

إختتمت يوم الأحد 24 أيار-مايو فعاليات الدورة الـ 68 لمهرجان كان السينمائي، الذي إستمر على مدى 11 يوماً، وجمع أهم وألمع نجوم العالم على سجادته الحمراء.

هذا الحدث العظيم الذي تشهده مدينة كان الفرنسية كل عام، قدمه الممثل الفرنسي Lambert Wilson، بينما ضمت لجنة التحكيم الممثلة الاسبانية Rossy de Palma والممثلة والمخرجة الفرنسية Sophie Marceau والممثلة الانكليزية Sienna Miller والمغنية والمؤلفة الموسيقية المالية Rokia Traoré والمخرج المكسيكي Guillermo del Toro والمخرج والممثل الكندي Xavier Dolan والممثل الأميركي Jake Gyllenhaal.، كما منحت رئاستها عوضاً عن واحد هما الأخوان Coen.

وبعد تألق نجوم هوليوود وبوليوود وخطفهم أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، تم الإعلان عن لائحة الفائزين بالسعفة الذهبية، وكانت على الشكل الآتي:

الجائزة الكبرى Grand Prix:
Son of Saul للمجري László Nemes (المجر)

جائزة لجنة التحكيم Prix du Jury:
The Lobster لليوناني Yorgos Lanthimos (اليونان – هولندا – إنكلترا – فرنسا – إيرلندا)

أفضل مخرج:
اليوناني Hou Hsiao-hsien عن فيلم The Assassin

أفضل سيناريو:
المكسيكي Michel Franco عن فيلم Chronic

جائزة الكاميرا الذهبية:
فيلم La Tierra y la Sombra

أفضل ممثل:
Vincent Lindon عن فيلم The Measure of a Man

أفضل ممثلة:
Rooney Mara عن فيلم Mon Roi

أفضل فيلم قصير:
Waves 98 لـ Ely Dagher

 

لقطات طريفة لنجوم مهرجان كان

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي