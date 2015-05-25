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زينة يازجى لسامح شكرى: أنت أكثر ضيوفى دبلوماسية.. والوزير يرد بابتسامة

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زينة يازجى لسامح شكرى: أنت أكثر ضيوفى دبلوماسية.. والوزير يرد بابتسامة زينة يازجى لسامح شكرى: أنت أكثر ضيوفى دبلوماسية.. والوزير يرد بابتسامة
قالت الإعلامية زينة يازجى، فى ختام حوارها ببرنامجها "بصراحة" المذاع عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، مع وزير الخارجية سامح شكرى: "لا بد أن أشهد أنك من أكثر الضيوف دبلوماسية، ولكننى كنت أطمح بالطبع فى المزيد من الإجابات، وإن شاء الله تحقق حلمك لمصر لأنه حلم كل العرب"، فيما اكتفى المسئول المصرى بابتسامة عريضة.
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واستنكر وزير الخارجية المصرى فى بداية حواره الانتقادات الخارجية الموجهة للقضاء المصرى بعد أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا، وقال إن الحكم بالإعدام على الرئيس السابق محمد مرسى قضائى وليس سياسيًا، وأن التصريحات الصادرة مؤخرًا تنظر للأمر بشكل غير موضوعى وتقيم القضاء المصرى بمعايير ربما غير متسقة بالمعايير التى تتم مع النظم القضائية الأخرى، وهذا أمر مرفوض ويشكل تدخلاً بالشأن المصرى الداخلى.

وفيما يتعلق بسد النهضة، قال الوزير المصرى فى مقابلة ببرنامج "بصراحة" مع زينة يازجى عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، إن الاتفاق الإطارى بين وأثيوبيا نقطة بارزة وفيه اعتراف بالمسار التفاوضى والمسار الفنى، مؤكداً فى جانب آخر أن علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأميركية علاقات متشعبة وعميقة.

وحول الضربة الجوية الأخيرة بليبيا، أكد أن الضربات المصرية فى ليبيا ليست منهجا بل رسالة من مصر بأنها تدافع عن مواطنيها وكنا بحاجة لرد حاسم، موضحًا أن القاهرة تتعامل مع كل الأطراف فى ليبيا غير المتورطة فى أعمال إرهابية.


>- وزير الخارجية عن تطاول أردوغان: لديه عقدة شخصية ..ولا نهتم بما يقوله

- سامح شكرى: سنشارك بريا فى اليمن إذ لزم الأمر.. ونأمل الوصول لحل سياسى
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مصر 365

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