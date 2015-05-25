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5 أدوات تستخدمها يوميا أكثر تلوثا من المرحاض أهمها موبايلك وحقيبة السيدات

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5 أدوات تستخدمها يوميا أكثر تلوثا من المرحاض أهمها موبايلك وحقيبة السيدات 5 أدوات تستخدمها يوميا أكثر تلوثا من المرحاض أهمها موبايلك وحقيبة السيدات
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن بعض الأغراض والأدوات التى نستخدمها يوميًا، وهى للأسف أكثر اتساخًا من مقعد المرحاض، وذلك حسب مجموعة من الدراسات التى يكشف عنها الدكتورة ليزا أكيرلى، خبيرة الصحة العامة بجامعة سالفورد البريطانية.
>وأشار التقرير إلى أن هاتفك الذكى أكثر اتساخًا من مقعد المرحاض بمعدل 10 أضعاف، أى أنه يحتوى على قدر أكبر من البكتيريا بمعدل 10 مرات، وكما كشف الباحثون عن مجموعة من الإحصاءات الأخرى التى قد تصدمك، ومنها:

1.مفاتيح الأسانسير أكثر اتساخًا من مقعد المرحاض بمعدل 40 ضعفًا.
>2.قائمة الطعام التى تختار منها وجباتك المفضلة داخل المطاعم تحتوى على 100 ضعف البكتيريا الموجودة بمقعد المرحاض.
>3.مقبض الصنبور:يعتبر أكثر اتساخًا بمقدار 21 مرة.
>4.عجلة القيادة فى سيارة أكثر اتساخًا من مقعد المرحاض بمقدار 5 مرات.
>5.حقيبة السيدات تحتوى على كميات هائلة من البكتيريا، تقدر بعشر أضعاف مثيلها الموجودة بمقعد المرحاض.

وكما كشف التقرير عن أن النقود مغطاة بـ200 ألف بكتيريا، وتزداد أعدادها ومخاطرها بعد تناقلها بين الأشخاص، وشدد الباحثون على ضرورة غسل الأيدى بالماء والصابون بعد دخول المنزل قبل وبعد تناول الطعام، لافتين إلى أن إحدى الدراسات التى أجريت مؤخرًا قد كشفت عن أن 50% من الأشخاص تقريبًا لا يقومون بغسل أيديهم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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مصر 365